Berbec

Energia zilei te împinge să îți rezolvi rapid treburile care te-au stresat în ultima perioadă. Ai șansa de a pune punct unui conflict sau unei neînțelegeri. La locul de muncă, apar oportunități interesante, dar trebuie să fii atent la impulsivitate. În plan personal, cineva apropiat îți poate da o veste bună.

Taur

Taurii simt nevoia de confort și stabilitate. Este o zi excelentă pentru organizare și pentru a face ordine în planurile tale. Seara vine cu o discuție importantă în familie, care clarifică lucruri rămase în suspans. Financiar, ești prudent și bine faci.

Gemeni

Ziua aduce mult dinamism, dar și nevoia de a lua o decizie rapidă. Ai un talent aparte în a negocia și a te adapta, ceea ce te poate ajuta la job. În relații, ești comunicativ, iar cineva poate aprecia sinceritatea ta. Evită promisiunile pe care nu le poți respecta.

Rac

Emoțiile te conduc astăzi, dar într-un mod constructiv. Ai ocazia să repari o relație sau să clarifici un aspect esențial legat de casă și familie. La serviciu, lucrurile se mișcă lent, dar sigur. Seara îți aduce liniștea de care ai nevoie.

Leu

Leii pot primi o veste care îi scoate puțin din ritm, însă totul se rezolvă rapid. Ești într-o formă bună, ai energie și determinare, iar asta te ajută să avansezi într-un proiect. În dragoste, atenție la orgolii — cineva așteaptă un gest din partea ta.

Fecioară

Ziua de astăzi îți cere disciplină și atenție la detalii. O situație profesională are nevoie de implicare serioasă. În plan personal, apar discuții legate de bani sau cheltuieli viitoare. Dacă ești atent și calm, le gestionezi fără probleme.

Balanță

Aducerea în echilibru a unei relații devine prioritatea zilei. Simți nevoia de armonie și cauți soluții elegante în orice situație. La muncă, primești o propunere sau ai o idee inspirată. Ești într-o formă bună pentru negocieri.

Scorpion

Ziua vine cu intensitate emoțională, dar și cu momente de claritate. Poți descoperi ceva important despre tine sau despre o persoană apropiată. Profesional, ai un cuvânt greu de spus și ești ascultat. Evită tensiunile inutile.

Săgetător

E o zi excelentă pentru comunicare, planuri de viitor și discuții sincere. Poți primi o veste legată de călătorii, studii sau un proiect personal. În dragoste, lucrurile evoluează pozitiv dacă ești dispus să fii mai deschis.

Capricorn

Capricornii au parte de o zi productivă. Ești hotărât, concentrat și ai șansa de a rezolva un aspect care îți consuma energia. Financiar, apar oportunități sau recuperări de sume. Seara vine cu un moment plăcut alături de cineva drag.

Vărsător

Ziua te provoacă să ieși din rutină. Ai idei noi, curaj și dorință de schimbare. Pe plan profesional, cineva îți apreciază inițiativa. În relații, evită distanțarea — o discuție sinceră poate clarifica multe.

Pești

Peștii trăiesc o zi sensibilă, dar și intuitivă. Te conectezi ușor cu emoțiile tale și ale celorlalți. La job, ai nevoie de concentrare pentru a evita greșelile. În plan personal, poți avea un moment de apropiere cu cineva important pentru tine, potrivit sursei.