Horoscopul săptămânii 18 – 24 august. Zodia Berbec

Vei începe săptămâna cu veşti bune la serviciu, legate de o schimbare care vine în favoarea ta, poate chiar o avansare pe un post mai bine plătit. Nu pierde ocazia şi acţionează rapid, pentru a te afirma. Este o șansă să preiei controlul. Persoana iubită îţi pregăteşte câteva surprize şi nu este exclus să plecaţi două sau trei zile într-o călătorie de bun augur.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Taur

Vei face progrese mari legate de o afacere imobiliară, fie că vrei să vinzi, să cumperi sau să modernizezi o locuinţă. Este timpul să te ocupi de detalii singură, să nu mai plăteşti pe alţii să lucreze pentru tine. Astfel, vei face economii, iar rezultatele vor fi aşa cum le doreşti. În familie, vei fi nevoită să faci un compromis pentru o rudă pe care vrei să o ajuţi.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Gemeni

Visezi la lucruri care par greu de atins? Marte, din Leu, te îndeamnă să lupţi pentru ideile tale, pentru că vei avea câştig de cauză. Trebuie doar să îi convingi pe cei din jur să fie alături de tine, să te susţină moral sau financiar, cu un mic împrumut. Spre sfârşitul săptămânii, s-ar putea să te necăjească mici probleme de sănătate, dureri de spate sau de articulaţii.

Horoscopul săptămânii 18 – 24 august. Zodia Rac

Eşti mai puţin norocoasă la câştiguri, în această săptămână, de aceea trebuie să fii foarte zgârcită cu cheltuielile. O situaţie emoţionantă te poate determina să împrumuţi sau să oferi bani. Gândeşte-te bine înainte de a face acest gest, să fii sigură că persoanele pe care vrei să le ajuţi merită sacrificiul tău. În cuplu, gelozia poate provoca tensiuni la care nu te aştepţi.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Leu

Începe o perioadă mai bună, după ultimele zile în care nu erai sigură nici pe situaţia ta financiară, nici pe sprijinul familiei. Venus din Balanţă echilibrează atmosfera de acasă, cei dragi încep să înţeleagă ceea ce îţi doreşti şi te vor ajuta. Ar fi bine să uiţi eşecurile şi să o iei de la capăt, pentru că astrele vor fi de partea ta şi lucrurile se vor îndrepta.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Fecioară

Va începe o nouă săptămână dificilă la serviciu. De data aceasta, cele mai multe probleme le vei avea din cauza colegilor cu care colaborezi și care nu îşi respectă obligaţiile de muncă. Pe de altă parte, te poţi confrunta şi cu invidia unui coleg cu vechime, care are pretenţia să rezolve singur situaţiile dificile, fără să se consulte cu nimeni.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Balanță

Sosesc veşti bune legate de serviciu. Vei fi solicitată să colaborezi la un nou proiect care îţi va da mai multă stabilitate şi, poate, un salariu mai bun. În dragoste, eşti mai puţin norocoasă şi vei fi dezamăgită de atitudinea persoanei iubite, care nu te susţine în tot ceea ce faci. Trebuie să vorbiţi mai mult despre acest lucru şi să acţionaţi la unison, dacă vă iubiţi. Puteți rata o vacanță frumoasă pentru că nu comunicați.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Scorpion

Sosesc iarăşi veşti bune pentru tine, mai ales în plan financiar. Se pare că vei primi o colaborare sau un bonus pentru munca pe care ai făcut-o în afara obligaţiilor tale obişnuite. Mercur favorizează călătoriile pe distanţe scurte. Vei pleca câteva zile de acasă doar ca să îţi satisfaci un capriciu, să vizitezi o zonă atractivă şi să te recreezi sau să descoperi o altă civilizație.

Horoscopul săptămânii 18 – 24 august. Zodia Săgetător

Eşti răsfăţată de astrele iubirii care aduc pace şi armonie în relaţia conjugală. Partenerul de viaţă are veşti bune pentru tine şi veţi fi mult mai optimişti în privinţa viitorului. Vă puteţi face planuri să faceţi o achiziţie importantă, să faceţi un copil sau să vă trimiteţi copii la studii într-un oraş universitar. Un moment emoţionant te aşteaptă la sfârşitul săptămânii.

Horoscop săptămânal 18 – 24 august. Zodia Capricorn

Fii foarte atentă cu banii sau cu obiectele de valoare. Este posibil să le pierzi sau să rămâi fără ele, dacă nu le păzeşti. Mercur te atenţionează şi asupra unor tranzacţii care nu vor fi în avantajul tău. Dacă vrei să cumperi ceva scump, plăteşte doar un avans până când vei fi sigură că obiectul respectiv ajunge la tine în bună stare. Mici probleme de sănătate apar de joi sau de vineri.

