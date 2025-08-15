Două zile în care, dacă nu te forțezi să controlezi totul, vei descoperi exact ce-ți lipsea. Mai puțină agitație și mai mult adevăr. Mai puține cuvinte și mai multă prezență.

Berbec

Te retragi puțin, chiar dacă nu o faci fizic. Ai nevoie de o pauză de la cei care vor să le fii mereu acolo. Ai dus mult în ultimele zile, și corpul tău îți cere să încetinești. Sâmbătă seara poate aduce un moment de apropiere sinceră, poate cu cineva din familie sau cu un prieten vechi. Duminică e despre împăcare – cu cineva sau cu o parte din tine.

Taur

E un weekend de clarificare emoțională. Poate ai rămas cu ceva nespus sau poate cineva revine în viața ta cu un mesaj neîncheiat. Nu te grăbi să răspunzi. Ascultă-te mai întâi. Ceea ce credeai că s-a închis s-ar putea să aibă un ecou care încă îți afectează alegerile. Timpul petrecut afară, în natură, îți face bine.

3 Zodii care vor experimenta vindecări profunde la mijlocul lunii august, sub influența trigonului dintre Soare și Chiron

Gemeni

Weekendul acesta îți cere să fii atentă la energia ta – cui o dai, cum o consumi, cât de mult din tine lași să se piardă în poveștile altora.

Ai tendința să salvezi, să repari, dar uneori, cel mai important e să nu te pierzi pe tine. O veste de sâmbătă te poate pune pe gânduri. Duminica aduce o discuție plină de sens.

Rac

Simți că ți se cere mai mult decât poți da. Și totuși, nu reușești să spui "nu". Încearcă să nu te mai abandonezi pe tine în favoarea celorlalți. Poți fi caldă și empatică fără să devii sacrificiu. În acest weekend, încearcă să-ți acorzi permisiunea de a nu fi perfectă.

Întâlnirile emoționale pot fi intense, dar și vindecătoare.

Leu

Atenția e pe tine, dar nu în sensul în care ești obișnuită. Nu strălucești prin performanță sau aplauze, ci prin sinceritatea cu care îți recunoști fricile. Un weekend ideal pentru a lucra cu oglinda interioară. Duminica poate aduce o revelație profundă – ceva ce nu ai vrut să vezi despre o persoană sau despre o relație.

Fecioară

Lucrurile nu merg conform planului și, în mod surprinzător, nu te deranjează atât de tare. Simți că e ceva mai mare în spatele acestor schimbări. Intuiția îți crește și sâmbătă seara e perfectă pentru o conversație liniștită, poate chiar profundă. Duminică, e posibil să te simți atrasă de un loc sau de o persoană din trecut.

Mercur iese din retrogradare. O perioadă de liniște și calm. Care este cea mai avantajată zodie?

Balanță

Ai nevoie de un spațiu doar al tău. Fie că e o cameră, o pădure sau o simplă tăcere. Nu fugi de oameni, dar vrei să-ți reamintești cine ești când nu ești cu nimeni.