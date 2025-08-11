Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Ca nativ berbec, sănătatea ta este legată de cap. Dacă ai dureri de cap, ar trebui să încerci câteva remedii naturale pentru migrene. „Berbecul este guvernat de cap și este predispus la migrene, mai ales la cele cauzate de stres, care pot provoca și tensiune în maxilar sau probleme precum la articulația temporo-mandibulară),” explică Gerber. Soluția? Exerciții care îți cresc ritmul cardiac.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurul este guvernat de gât și organele asociate cu această zonă. „Ești sensibil la schimbările de vreme, așa că ar fi bine să ai la îndemână fulare și remedii pentru dureri în gât,” sugerează Gerber.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Semnul Gemenilor este legat de umeri, brațe, mâini și sistemul nervos. „Ca semn energic, îți place să comunici, dar asta te poate face predispus la răceli sau probleme în aceste zone, inclusiv la afecțiuni precum sindromul de tunel carpian din cauza utilizării excesive a dispozitivelor electronice,” spune Gerber.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Racul, un semn sensibil de apă, este guvernat de piept, ul, stomac și sâni. „Trebuie să ai grijă la schimbările de dispoziție, depresie și mâncatul pe fond emoțional,” avertizează Gerber. Emoțiile blocate pot duce la probleme digestive, reflux gastric și creștere în greutate. Gestionarea emoțiilor este esențială pentru tine.

Leu (23 iulie – 22 august)

Leul este asociat cu spatele, inima și sângele. „Dacă ești dezechilibrat, poți avea probleme cu spatele, tensiunea arterială ridicată sau aritmii cardiace,” explică Gerber. Meditația și generozitatea fără așteptări sunt cele mai bune remedii.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Fecioara guvernează intestinele și digestia. „Ești predispus la alergii alimentare, tulburări alimentare, ulcer sau sindromul colonului iritabil,” spune Gerber. Practici care te liniștesc, cum ar fi yoga, îți pot îmbunătăți sănătatea digestivă.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Balanța este legată de piele, rinichi și vezica urinară. „Organele care elimină deșeurile lichide pot fi afectate dacă exagerezi cu mâncarea sau băutura,” avertizează Gerber. Menținerea hidratării este crucială pentru tine.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionul guvernează organele reproductive și cele excretoare. „Stările tale intense pot agrava problemele legate de ciclul menstrual, hormoni sau diabet,” spune Gerber. Este important să-ți gestionezi emoțiile negative deschis și sincer.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Săgetătorul guvernează șoldurile, coapsele și vederea. „Poți fi predispus la accidente, dar și la probleme cu șoldurile, nervul sciatic sau ochii,” explică Gerber. Ai grijă la consumul excesiv de alcool sau alte lucruri nesănătoase.

