Taur – ieșirea la lumină a unei răni spirituale

Pentru Taur, această perioadă aduce vindecarea unor răni profunde, ascunse până acum de ochii lumii. Odată ce vei lăsa în urmă trecutul, vei deveni mai deschis către oportunități care pot aduce prosperitate în multe forme. Nu este exclus să primești oferte avantajoase, poate un post important sau chiar atenția unei persoane dedicate care îți va admira calitățile. Redobândind încrederea în tine, vei adopta o atitudine mai curajoasă și deschisă față de noutate și provocările vieții.

Luna plină din 9 august aduce schimbări majore pentru aceste zodii. Cum te va influența acest aspect astrologic?

Balanță – noi începuturi pe frontul iubirii

După o perioadă dificilă marcată de răniri sufletești provocate de o persoană distantă sau agresivă, Balanța este pregătită să înceapă o etapă nouă în plan amoros. Dacă, de la 2018 încoace, ai purtat după tine povara unei inimi frânte și sentimentul temerii în fața unei noi relații, influența pozitivă a trigonului Soare-Chiron de la mijlocul augustului te va ajuta să închizi acea etapă dureroasă, spun astrologii Collective World. Se creează un context în care să poți iubi din nou pe cineva care merită atenția și afecțiunea ta. Meriți să-ți deschizi inima și să cauți fericirea alături de cineva potrivit.

Scorpion – vindecare miraculoasă în domeniul sănătății

Pentru Scorpion, tranzitul lui Chiron prin Casa a VI-a, zona dedicată sănătății și bunăstării, semnalează o recuperare semnificativă după o perioadă mai îndelungată de încercări legate de starea fizică. Dacă de la 2018 încoace ai parcurs un drum lent, dar constant spre vindecare, mijlocul lunii august aduce posibilitatea unui diagnostic pozitiv și al unui raport medical limpede. Este momentul ideal să planifici excursii sau activități pe care le-ai amânat din cauza limitărilor de sănătate.

