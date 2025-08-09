Vom avea parte de câteva zile pline de evenimente și schimbări, iar Luna plină din 9 august, din zodia Vărsătorului, va pune accent pe o nevoie profundă de schimbare, care să vină în primul rând din interior. Vor fi suflete care se chinuie cu un trecut dureros și care vor capta energia Lunii pline și se vor elibera de lanțuri vechi.

Zodia Gemeni pune capăt unor relații

Profund influențată de energia Vărsătorului care amplifică lumina Lunii pline din data de 9 august, zodia Gemeni va trece printr-o transformare care poate avea consecințe pe termen lung. În perioada de maximă influență a Lunii pline, între zilele de 8 – 9 august și 14 – 15 august, unii dintre nativii Gemeni vor lua decizii majore și vor încheia relații incomode, toxice, apăsătoare, marcate de gelozie.

Nativii Gemeni sunt spirite libere, la fel ca Vărsătorii, și nu suportă prea multă vreme să se supună unor legături care le îngrădesc libertatea, exprimarea, comunicarea directă. În aceste zile, la mijlocul lunii august, nativii Gemeni care se confruntă cu relații toxice este bine să caute o cale de scăpare și să pună piciorul în prag.

Zodia Balanță se eliberează de oameni abuzivi

Luna plină din Vărsător inlfuențează puternic Balanțele care se află acum și sub imperiul planetei Marte. Cele două influențe astrale se vor traduce prin nevoia de eliberare, de descătușare și de verbalizare. Balanțele vor fi mult mai hotărâte să își recâștige puterea, spiritul liber, liberul arbitru și să se elibereze de oameni din trecutul lor care încearcă să le îngrădească.

Poate fi vorba de un soț abuziv, dar și de un părinte care profită de slăbiciunea Balanțelor și care cere supunere sau susținere în mod constant. Nativii Balanțe care se află în astfel de situații vor primi în aceste zile un semn divin care le va ajuta să se elibereze.

Zodia Vărsător, mai puternică după Luna plină din 9 august

Influențată puternic de energia Lunii pline în perioada 7 – 14 august, zodia Vărsător va avea de luat decizii mari, pași concreți și eforturi curajoase. Luna plină din 9 august este una dintre marile șanse ale acestui an pentru Vărsătorii care se află în situații critice, neclare, dramatice și chiar dureroase.

Nativii care se pot elibera din aceste situații trebuie să aibă curajul să facă ei primul pas, să ceară sprijin de la cineva mai puternic, de la o persoană cu influență sau cu statut sau pur și simplu să caute un avocat pentru a merge în Justiție.

Spiritul lor liber va ieși la iveală și vor reuși să pornească pe un drum mai drept, să scape de compromisuri, să întoarcă spatele acelor persoane din trecutul lor care încearcă să profite.

