Berbec

Ai nevoie de un răgaz și ți-e greu să-l ceri. Nu-ți fie teamă să spui ce simți – chiar dacă pare incomod, adevărul tău e necesar. Sâmbăta e pentru introspecție, duminica pentru reconectare. Ai grijă de corpul tău, de spațiul tău, de granițele tale.

Gemeni

Te frământă ceva ce n-ai spus sau ai spus prea devreme. Weekendul acesta e ca o reconfigurare emoțională: îți arată ce mai are sens și ce nu. Vei simți nevoia de a vorbi, dar și mai important: de a fi ascultată. Nu toată lumea va înțelege, dar asta nu înseamnă că nu merită să exprimi. O surpriză – fie o vizită, fie un mesaj – îți poate schimba starea radical. Lasă-le loc miracolelor mărunte.

Rac

Te simți sensibilă, dar nu e o slăbiciune, ci o cale de a simți adevărul. Cineva din familie sau trecut îți reaprinde o emoție. Ce faci cu ea? O lași să curgă. Nu o bloca, nu o reprima. E posibil să ai parte de o discuție care te coboară adânc în tine – dar te și scoate mai limpede. În plan afectiv, e weekendul în care liniștea valorează mai mult decât 1000 de mesaje. Apropie-te de cine simte fără să întrebe.

Leu

E despre reconectare cu cine ești dincolo de aparențe. Ai construit mult în jurul imaginii, dar acum simți că e timpul să te reîntorci la esență. Ce îți dorești cu adevărat? Ce ai pierdut pe drum? Acest weekend poate aduce un declic emoțional – poate o mică ruptură, poate o mare revelație. Lasă-te atinsă de ea. Nu trebuie să ai toate răspunsurile. Doar curajul de a recunoaște ce nu te mai hrănește.

Fecioară

Îți vine greu să te relaxezi, chiar și în weekend. Mintea ta e un carusel de griji și planuri. Dar corpul tău are alte nevoi: vrea să doarmă, să mănânce cald, să tacă. Alege-l. Lasă organizarea pe mai târziu. Cineva apropiat ți-ar putea cere ajutorul, dar întreabă-te: poți da fără să te epuizezi? Relațiile au nevoie de echilibru – nu de sacrificii mascate în „datorii”. Duminica vine cu un moment de pace, dacă îți permiți să nu controlezi nimic.

Balanță

Weekendul vine cu o undă de melancolie, dar și cu o șansă de apropiere reală. Ai evitat niște întrebări, ai ascuns sub zâmbete unele îndoieli. Nu te mai forța să fii bine pentru alții. Dacă simți să taci, taci. Dacă simți să pleci, pleacă. Poate fi o vreme bună pentru o călătorie spontană, chiar și cu gândul. Ceva se vindecă în tine prin blândețe, nu prin explicații. Iar în dragoste, un gest simplu spune tot.

Scorpion

Ai păstrat în tine ceva ce nu mai poate fi ținut sub capac. Weekendul acesta aduce confruntare emoțională: cu tine, cu un adevăr, cu o relație. Poate fi greu, dar și eliberator. Când nu mai vrei să salvezi totul, începi să te salvezi pe tine. Sâmbăta aduce o decizie, duminica o formă de pace. Nu fugi de disconfort – e semn că ieși dintr-o închisoare invizibilă.

Săgetător

Te simți mai lucidă ca de obicei și e o sabie cu două tăișuri. Înțelegi lucruri, dar nu toate îți plac. Poți simți că te-ai mințit într-un punct sau că ai rămas într-o situație de frică. Weekendul acesta îți oferă curajul de a alege din nou. O conversație – fie cu cineva, fie cu propria conștiință – îți poate schimba traiectoria. Nu te mai agăța de „ce ar fi putut fi”. E timpul să vezi ce poate fi de acum.

Capricorn

Ai fost atât de preocupată de ce ai de făcut, încât ai uitat cum e să fii. Sâmbăta îți cere pauză: reală, conștientă, nu umplută cu treburi „relaxante”. Duminica vine cu claritate. Vei ști ce ai de făcut într-o chestiune care te macină de ceva vreme. În relații, caută profunzimea, nu aparențele. Uneori, întrebarea potrivită valorează mai mult decât un răspuns grăbit.

Vărsător

Ești într-o stare de liniște neliniștitoare. Parcă nu se întâmplă nimic, dar înăuntrul tău e revoluție. Îți reevaluezi prieteniile, convingerile, dorințele. Acest weekend te poate surprinde cu un sentiment de detașare – nu rece, ci eliberator. Nu trebuie să-ți ceri scuze că ai crescut. Dacă simți să rupi un fir, rupe-l cu compasiune. Și dacă simți să te întorci în tine, fă-o fără teamă, spun astrologii eva.ro. Acolo începe adevărul.

Pești

Se încheie o etapă subtilă pentru tine. Nu știi exact cum să o numești, dar știi că ceva s-a schimbat în tine. Weekendul aduce ocazia de a lăsa în urmă un atașament dureros. Ai ținut cu dinții de o iluzie, dar acum simți că sufletul tău cere altceva. Apropie-te de apă, de natură, de tot ce te face să simți viața. Uneori, vindecarea începe când nu mai încerci să te convingi că ești bine.