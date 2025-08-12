Pe 12 august, Venus (planeta iubirii) și Jupiter (planeta expansiunii și norocului) se aliniază în zodia Rac, creând una dintre cele mai potente energii ale anului. Această conjuncție este considerată un magnet pentru dragoste, prosperitate și noi începuturi, mai ales într-o perioadă în care Mercur tocmai ieșise din retrogradare.

Leu, Săgetător și Taur - sunt zodiile care vor avea parte de binecuvântări pe mai multe planuri ale vieții lor și care vor bifa multe reușite.

Potrivit astrologiei locale, aceste trei zodii sunt cele mai favorizate între 11–13 august. Energia cosmică le va susține schimbări semnificative și prosperitate în viața personală și financiară.

De asemenea, odată cu încheierea retrogradării lui Mercur, anumite zodii (Berbec, Gemeni, Leu, Vărsător) încep să atragă noi oportunități: venituri, progres în carieră și relații amoroase mai stabile.

Astrele arată că nativii Berbec și Rac experimentează o reconectare și o claritate emoțională intense imediat după 11 august.

Peștii sunt menționați ca beneficiari ai unor revelații creative, susținere socială și venituri neașteptate generate din idei sau colaborări.

Perioada post-Mercur retrograd, în special în jurul datei de 12 august 2025, aduce noroc în bani și dragoste, activând în mod deosebit energiile pentru Leu, Săgetător, Taur, Berbec, Rac, Gemeni, Vărsător și Pești.