Berbec

Iubire - Se suprapune nevoia de ajutor a cuiva drag, cu propriile probleme. Fiţi pe fază şi pentru celălalt la nevoie!

Sănătate - Sunteţi prins în dileme cotidiene şi vă neglijaţi rutina. Vă simţiţi agitat şi tensionat.

Bani - Banii se duc pe transport, drumuri cu scopul de a rezolva cu acte de la diferite instituţii oficiale.

Taur

Iubire - Fără excepție, veți fascina multe persoane de sex opus. Amintiți-vă că despre relații trebuie să gândiți calitatea, nu cantitatea.

Sănătate - Vă cuprinde o anumită stare de oboseală, din care doar dacă vă dedați timpul hobby-urilor vă puteți scoate.

Bani - Sunteți nemulțumiți că, din lipsa de bani nu vă puteți dedica proiectelor voastre mărețe.

Gemeni

Iubire - Veți străluci pe scena socială. Aveţi nevoie de atenţie şi partenerul trebuie să accepte poziţia secundă.

Sănătate - Ce nu vă place acum, să nu faceţi. Vă răzvrătiţi şi deveniţi cam încăpăţânat.

Bani - Urmaţi paşii corecţi, nu săriţi etape de lucru. Să faceţi lucrurile cum vreţi nu e alegere ideală.

Rac

Iubire - Nevoia de libertate se transpune în alegerea persoanelor cu care să faceți activități diferite față de ce ați lucrat până acum.

Sănătate - Vă simțiți mai bine în societate, acolo uitați de mici probleme și vă bucurați de prezent.

Bani - E important să vă expuneți opinia și expertiza. Deveniți un punct de putere în agenda proiectului curent.

Leu

Iubire - Determinarea e arma secretă. Dacă vreți să fiți cu cineva, luptați pentru asta.

Sănătate - Dacă nu aveți grijă întâi de persoana voastră, nu o să fiți în stare să ajutați nici pe cei dragi la nevoie.

Bani - Investiți timp în cursuri de perfecționare. Recompensa financiară ulterioară va fi pe măsura investiției.

Fecioara

Iubire - Puteţi deveni un mic tiran faţă de prieteni sau partener. Gestionați-vă apucăturile!

Sănătate - Vă energizaţi prin compania celorlalţi, în special a persoanelor mai tinere şi mai pline de poftă de viaţă.

Bani - Cereţi împrumuturi, dar e mai bine să fiţi discret faţă de destinaţia banilor.

Balanța

Iubire - Nu vă coborâţi standardele din frică! Oferiţi celor din anturaj ocazia să vă surprindă şi să vă impresioneze.

Sănătate - Aveţi nevoie de încurajări pentru a vă menţine entuziasmul şi tonusul.Izolarea nu vă priește.

Bani - Alegerile obişnuite nu vă aduc rezultatele scontate. Acceptaţi să investiţi în idei şi lucruri atipice.

Scorpion

Iubire - Nu prea vreți să apăreți în viața publică. Doriți intimitate și odihnă. Dar dacă acolo ar fi sortitul?

Sănătate - Reduceți cantitatea de alimente procesate și înlocuiți-le cu produse pe bază de plante.

Bani - Alegeți achizițiile online pentru a economisi timp și a cumpăra doar ce aveți nevoie. Oricum, transportul cumpărăturilor va fi scump.

Săgetător

Iubire - Acţionaţi în concordanţă cu dorinţele personale. Dacă faceţi ce vor alţii, la un moment dat apar nemulţumiri.

Sănătate - Zona capului e vulnerabilă. Atenţie la lovituri accidentale sau la pusee de tensiune !Pentru ultima variantă, recomand odihna.

Bani - Apar bani în contul partenerului şi beneficiaţi de pe urma generozităţii acestuia.

Capricorn

Iubire - Posibil sa reluați o legatură cu cineva care a mai făcut parte din viața voastră.

Sănătate - Planeta iluziei aduce nebuloasă acolo unde e poziționată. Adică exact în zona prietenilor. Nu vă mirați dacă apare realitatea, și nu mai trageți speranțe la orice promisiuni făcute!

Bani - Există tendința de a fi cam risipitori și a căuta să vă satisfaceți toate mofturile.

Vărsător

Iubire - Nu amestecați viața sentimentală cu afacerile! Riscați să pierdeți ori una, ori alta. Sau chiar pe amândouă odată!

Sănătate - Vă aduceți singuri o stare de spirit excelentă, cumpărându-vă ceva personal din salariu.

Bani - Și de veți avea noroc la loterie,nu stau banii prea mult la voi. Există tentația de a-i arunca pe toate nimicurile.

Pești

Iubire - Se reface echilibrul. Acum aflați exact despre ce a fost vorba cândva, când cineva v-a nedreptățit.

Sănătate - Vă ocupați de lucrurile care vă hrănesc cu adevărat sufletește, și nu dați atenție la stările trecătoare de disconfort.

Bani - Stabiliți limite cu colegii, colaboratorii,pentru a nu se intercala sau suprapune anumite sarcini profesionale.