Berbec

Septembrie este o lună solicitantă, dar plină de potențial pentru tine. Până pe 19 septembrie, Venus se află în domeniul iubirii, aducând o energie pozitivă și romantică. Dacă ești singur, poți fi atras rapid de cineva nou, iar dacă ești într-o relație, este un moment excelent să petreceți timp de calitate împreună. Este un moment bun pentru jocurile ludice și dedicare atenției înspre copiii voștri. Totuși, Marte poate aduce tensiuni în cuplu până pe 22 septembrie, din cauza dorinței de a domina.

În plan profesional, este o perioadă propice pentru a rezolva probleme mai vechi și a finaliza proiecte neterminate. Mercur îți oferă claritate și inspirație pentru a rezolva rapid situațiile apărute. Financiar, nu apar schimbări majore, dar după 22 septembrie, este important să acorzi mai multă atenție bugetului comun.

Taur

Primele două săptămâni ale lunii pot cere un efort suplimentar pentru a menține armonia în relații, deoarece atenția ta va fi îndreptată spre alte priorități. Până pe 18 septembrie, Mercur te ajută să vezi cu claritate și să iei decizii raționale în dragoste. După 19 septembrie, Venus aduce sensibilitate și dorință de plăcere, favorizând întâlnirile romantice. Evită posesivitatea și discuțiile despre trecut.

În jurul datei de 4 septembrie, evită posibilele tensiuni și concentrează-te pe munca ta. . Din 18 septembrie, situația se normalizează, iar sarcinile devin mai ușor de gestionat. Este recomandat să ai o rezervă financiară pentru eventuale cheltuieli neprevăzute. La locul de muncă, s-ar putea să simți o presiune mai mare, dar și dorința de a finaliza sarcinile până pe 22 septembrie

Gemeni

Pentru Gemeni, septembrie aduce o perioadă favorabilă în viața sentimentală, mai ales în ceea ce privește armonia familială. În jurul datei de 10 și 12 septembrie, pot reveni în atenție situații mai vechi legate de cămin sau moșteniri. Venus, din 19 septembrie, aduce armonie și confort în viața de familie. Cei singuri au șanse să întâlnească persoane noi prin intermediul socializării sau al excursiilor scurte.

În carieră, Saturn retrograd îți sugerează să îți finalizezi responsabilitățile pentru a evita situațiile neplăcute. Implicarea și seriozitatea vor fi apreciate, iar ritmul muncii se intensifică după 22 septembrie, aducând posibile responsabilități suplimentare. Cei care au afaceri trebuie să fie precauți și să analizeze atent piața.

Rac

Armonia în relații cere atenție și implicare în luna septembrie. Jupiter, aflat în zodia ta, te sprijină să rămâi tolerant și să gestionezi cu diplomație situațiile delicate din familie.

Până pe 22 septembrie, Marte te încurajează să fii mai activ în viața socială, iar pentru cei aflați în relații, aduce claritate asupra valorii legăturii sentimentale.

Planul profesional este influențat pozitiv de Jupiter, care te încurajează să fii productiv și ambițios. Este important să stabilești priorități realiste, deoarece responsabilitățile profesionale și cele familiale pot apărea simultan. Neptun retrograd te sfătuiește să-ți folosești imaginația în mod realist și să nu te angajezi în obiective nerealiste.

Leu

Septembrie este o lună favorabilă în plan sentimental, mai ales în primele 19 zile, datorită influenței lui Venus în zodia ta. Această energie te face mai deschis și mai empatic, iar comunicarea cu cei apropiați este favorizată. O relație de prietenie se poate transforma într-o legătură romantică, dacă ești singur. Jupiter în casa a XII-a te ajută să analizezi trecutul și să eviți greșelile vechi.

În carieră, Venus te ajută să îmbunătățești relațiile cu superiorii. Activitățile legate de comunicare, mobilitate și colaborare în echipă au succes. Saturn retrograd te îndeamnă să revizuiești situația financiară, mai ales în privința veniturilor comune. Nodul Sud pune accent pe responsabilitatea financiară în jurul datei de 10-12 septembrie.

Fecioară

Septembrie aduce pentru Fecioare momente în care trecutul poate influența relațiile prezente, fiind o perioadă potrivită pentru reflecție. Nodul Sud te provoacă să analizezi experiențele trecute și să înveți din ele. Din 19 septembrie, Venus favorizează armonizarea relațiilor. Saturn retrograd îți aduce în atenție o persoană din trecut, iar dacă ești într-un cuplu, îți oferă șansa să devii mai tolerant și mai realist.

Din punct de vedere profesional, Mercur îți oferă energie și determinare pentru a-ți atinge obiectivele, atâta timp cât sunt realiste. Schimbările la locul de muncă sunt inevitabile, iar adaptarea este esențială. Este recomandat să fii atent la buget și să ai o rezervă pentru cheltuielile neașteptate.

Balanță

Luna septembrie îți oferă ocazia de a readuce armonia în relațiile importante, iar tensiunile din ultimele luni se atenuează. Este posibil ca ambițiile profesionale să îți ocupe mult timp, așa că va trebui să depui un efort pentru a menține echilibrul în cuplu. Până pe 19 septembrie, Venus favorizează extinderea cercului social și întâlnirea de noi persoane cu potențial romantic.