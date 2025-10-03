Berbec

Energia acestui weekend te împinge să ieși în față și să îți afirmi ideile. Vei primi aprecieri pentru o realizare recentă și s-ar putea să fii invitat într-un cerc nou de prieteni. Surprizele vin pe plan personal, căci cineva îți face o declarație neașteptată.

Taur

Ai parte de liniște și stabilitate. Weekendul este ideal pentru odihnă și planuri pe termen lung. O surpriză plăcută poate veni din partea familiei – un dar sau o veste bună. Pe plan financiar, primești recunoaștere pentru efortul depus.

Gemeni

Pentru tine, 3-5 octombrie este plin de interacțiuni sociale și momente vesele. Vei primi o invitație neașteptată la un eveniment care îți poate aduce atât bucurie, cât și oportunități noi. Ai grijă să nu te risipești în prea multe direcții.

Rac

Astrele îți oferă ocazia să strălucești în fața unei persoane importante. Recunoașterea vine pe plan profesional sau printr-o apreciere publică. În dragoste, te așteaptă un moment emoționant, iar o surpriză romantică îți poate transforma weekendul într-unul memorabil.

Leu

Weekendul aduce succes și confirmări. Poți primi vești bune legate de un proiect sau chiar un cadou de suflet. Atenția celor din jur este asupra ta și te vei simți răsfățat. Dragostea și surprizele vin la pachet, făcându-te una dintre zodiile favorizate de astre.

Fecioară

Ai parte de un weekend organizat, dar și de mici surprize care îți aduc zâmbetul pe buze. O recunoaștere profesională sau o apreciere venită de la cineva drag te face să îți recapeți încrederea. Ai grijă doar să nu îți consumi energia în detalii.

Scorpion

Pentru tine, zilele de 3-5 octombrie aduc profunzime și revelații. O discuție sinceră îți aduce claritate și recunoaștere din partea unei persoane importante. Surprizele se pot manifesta în plan financiar sau profesional.

Săgetător

Ai parte de un weekend dinamic, cu multe întâlniri și activități. Primești recunoaștere în grupul tău de prieteni sau într-o comunitate în care ești implicat. O surpriză de la cineva drag te face să simți că norocul este de partea ta.

Capricorn

Weekendul aduce stabilitate și confirmări profesionale. Poți primi o recunoaștere oficială sau o veste bună legată de carieră. Surprizele vin din partea familiei, iar atmosfera este caldă și liniștită.

Vărsător

Pentru tine, 3-5 octombrie este despre expansiune și recunoaștere intelectuală. Poți primi aprecieri pentru ideile tale sau surprize plăcute legate de o călătorie ori un proiect personal, potrivit astro.com. Prietenii joacă un rol important în bucuriile tale din aceste zile.

Pești

Weekendul îți aduce emoții intense și surprize neașteptate pe plan sentimental. Vei primi recunoaștere din partea unei persoane dragi și poți descoperi un adevăr care te eliberează. Astrele îți oferă șansa de a simți iubirea la cote înalte.