Sobolan

Comunicarea poate fi mai dificila la inceputul saptamanii, insa nu este cazul sa depui armele. Concentreaza-te mai mult pe tonul vocii, pe modul in care iti expui mesajele. Daca esti singur, joi-vineri, se anunta o intalnire cu magnetism puternic. Daca esti implicat intr-o relatie, fii atent cum gestionezi gelozia.

Bivol

Esti un om muncitor si responsabil. Bucura-te de orice lauda sau recunoastere. O meriti din plin. Mijlocul saptamanii poate sa fie putin mai stresant. Cand spui exact ceea ce crezi, asteapta-te ca adevarul sa nu fie apreciat. Nu toata lumea gusta aceasta abordare directa si poti ajunge la conflicte. Spre sfarsitul saptamanii, invita-ti prietenii la o masa cu bunatati. Meriti putina relaxare.

Tigru

Esti maestru in multitasking, chiar daca resursele tale sunt limitate. Poate fi o saptamana cu realizari remarcabile. Ramai concentrat pe ceea ce conteaza cu adevarat. Invata sa mai spui si NU unor oameni care te epuizeaza. In weekend, ar fi bine sa dedici mai mult timp relaxarii sau practicarii unor hobby-uri.

Iepure

O situatie stresanta te framanta si ai putea sa ceri sfatul cuiva. Nu te mai chinui singur sa gasesti solutii. Cineva in care ai mare incredere iti poate dezvalui si alte moduri din care ai putea vedea lucrurile. Prietenii sau rudele iti sunt alaturi, nu trebuie decat sa spui. Nu petrece singur acest weekend.

Dragon

Te bucuri de o rezistenta mai mare decat media, insa nu trebuie sa te fortezi. Problmele din aceasta saptamana iti vor pune la incercare rabdarea. Te poti simti nervos, iritat, ti se va parea ca pierzi vremea. Dar trebuie sa te relaxezi si sa iei cu calm fiecare lucru. Da-ti voie ca in weekend sa iti incarci bateriile alaturi de prieteni si oameni dragi.

Sarpe

Este posibil sa te simti agitat la inceputul saptamanii. Modul tau puternic si direct de a vorbi nu iti aduce foarte multi prieteni. Incearca sa fii mai diplomat si sa ai rabdare cu oamenii. Vei castiga mai mult daca cedezi putin. Daca esti implicat intr-o relatie, fii mai atent cu problemele din cuplu. Weekend-ul aduce solutiile miraculoase pe care le cautai, Poti obtine rezultate care sa-ti intreaca asteptarile.

Cal

Esti foarte empatic, iar o persoana din anturajul tau aflata intr-o situatie dificila are nevoie acum de loialitatea si grija ta. Nu-ti place deloc sa nu ai incredere in oameni, insa mijlocul saptamanii iti aduce o situatie in care sa banui ca cineva nu actioneaza in interesul tau. Fii pregatit sa te aperi imediat. O neintelegere in comunicare te poate aduce intr-o situatie confuza. Ramai linistit si rezolva problema la momentul potrivit. Nu vorbi prea mult ca sa nu incurci si mai tare itele.

Capra / Oaie

Evenimente din aceasta saptamana te pot ingrijora, dar nu trebuie sa te simti dezamagit. Poate este timpul potrivit sa-ti reevaluezi asteptarile. Uneori trebuie sa accepti ca lucrurile sunt asa cum sunt in acest moment. Este important sa fii increzator ca, in cele din urma, ceva bun va veni si pentru tine. In weekend atentie la capitolul bani.

Maimuta

Acesta este un moment fericit pentru a-ti pune ordine la capitolul bani. Nu ezita sa ceri sfatul unor experti in domeniul investitii. Invata ceva nou. Ce ti-a starnit curiozitatea si emotia? Prietenii si familia iti vor incuraja angajamentul fata de calitate. Nu te supari pe oamenii critici sau exigenti. Pur si simplu au un alt stil. Weekend-ul este excelent pentru o intalnire romantica. Lasa pe cineva sa te rasfete!

Cocos

Ce este important pentru tine nu va fi mereu important si pentru altii. Accepta asta si stabileste-ti prioritatile pe cont propriu, spun astrologii SfatulParintilor. Cei implicati in subiecte de proprietate sau care isi schimba locuinta pot intalni obstacole. Pe masura ce avanseaza saptamana, o relatie speciala iti va solicita atentia. Daca vorbesti din inima, cuvintele vor fi auzite. De ce sa nu organizezi ceva special in weekend ?

Caine

Fii atent si precaut ce spui saptamana aceasta atunci cand apar situatii stranii. Adevarul poate fi pur, dar rostit pur si simplu verde in fata nu este mereu de folos. Fii cu tact si diplomat. Dupa mijlocul saptamanii, vei vedea cum anumite ingrijorari dispar. Mergi inainte cu ce este cel mai important pentru tine si vei vedea ca faci progrese semnificative. Weekendul iti va oferi conversatii, prietenie si impartasire a ce conteaza mai mult.

Mistret

In aceasta saptamana, daca vrei sa faci progres va trebui sa iti deschizi mintea spre idei noi. Schimbarea poate fi buna daca alegi sa curgi o data cu ea decat sa fii incapatanat si sa te opui efectelor sale. Dupa mijlocul saptamanii, ai grija de casa si de familie si incearca sa nu uiti date si aranjamente importante. Weekendul va fi mult mai relaxant decat restul zilelor.

