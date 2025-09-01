UPDATE 19:28 - Deși au fost investiții în sănătate. nu s-a văzut și în servicii. Vom face sistemul mai accesibil. Reforma pornește de la reorientarea pacientului către medicul de familie sau specialitate, dinspre spitale. Avem economie de 3 miliarde. Doar o treime din banii plătiți vor fi pe baza nr de pacienți înscriși pe listă. Seniorii bolnavi si cei cu dizabilități primesc servicii medicale acasă. Încurajăm prescrierea de medicamente generice. Pentru a asigura management profesionist, managerii nu vor fi numiți fără concurs. Se introduc controale pentru tratamente fictive. Scade ponderea influențelor salariale. Astfel spitalele isi vor dezvolta. Responsabilizăm spitalele private. Va cer sprijinul pentru aceste masuri pentru a stopa pierderile si venind in sprijinul pacientului.

UPDATE 19:21 Primul proiect privește reforma pensiilor magistraților. Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate Magistrații ies la pensiile la 47-48 de ani. Prin reformă, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani. Am plafonat cuantumul pensiei la 75% din salariu. Am văzut protestele magistraților. Nu e o lege împotriva magistraților, ci pentru echitate și pentru încrederea în justiție

UPDATE 19:17 - Ilie Bolojan. În situații excepțonale avem nevoie de măsuri la fel.

În urmă cu o lună și jumătate am trecut primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a inclus măsuri nepopulare Plătim azi prețul multor ani în care noi clasa politică ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetareN-am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii, să nu pierdem voturi, să mulțumim activul de partid. Vă rog să susțineți întregul pachet pentru care ne asumăm rpsunderea. Avem trei directii de principiu. ordine in finantem buna guvernare și respct pentru cetățeni. Vreau sa le multumecs colegilor Cabinetului meu. NU e un pache tperfect, dar e inceputul asezarii statului roman pe corectitudine. Acest pachet taie sinecuri, reduce risipa. Adică, un stat mai corect u românii. Dacă vom putea să ulurpm poivara fiscala, o vom face. Cred că spre jumătatea lui 2026 vom constata ca am avut o corectie de curs. Voi cntinua să spun adevarul, nu voi vinde spereașe deșarte si iluzii

UPDATE 18:54 - Două săptămâni reprezintă un termen rezonabil pentru o reformă în administraţia publică locală, dar şi în cea centrală, a declarat luni liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, care a adăugat că nu există o alternativă în Parlament la actuala coaliţie de guvernare.

Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost adoptat vineri seara de Guvern într-o formă deocamdată incompletă, cu prevederile referitoare la administrația publică locală amânate pentru o ședință ulterioară.

Astfel, au fost aprobate cinci dintre cele șase ”pachețele” de măsuri, după cum urmează: reforma pensiilor speciale – cu precădere asupra pensiilor din magistratură; reforma companiilor de stat; reforma din ASF, ANRE și ANCOM; reforma din sănătate; reforma din fiscalitate.

Motivul pentru care Guvernul a decis să împartă Pachetul 2 în șase ”pachețele” mai mici este pentru a le da o șansă mai mare de ”supraviețuire” în cazul în care vor fi atacate la CCR. Astfel, o ipotetică suspendare de către CCR a unui ”pachețel” de măsuri nu va afecta punerea în aplicare în celelalte domenii.

Concret, Pachetul 2 de măsuri asumate de Guvernul Ilie Bolojan cuprinde următoarele proiecte de legi, care urmează a fi supuse votului din Parlament:

1. Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

2. Proiect de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

3. Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

4. Proiect de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

5. Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

6. Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri fiscale

Reforma pensiilor speciale, respectiv pensiile de serviciu ale magistraților

- Reforma impune creșterea vârstei standard de pensionare în magistratură până la vârsta de 65 de ani, timp de 10 ani, începând din 2026 și până în 2035. De asemenea, valoarea pensiei a fost stabilită la 70% din ultimul venit net încasat de magistrat.

Reforma fiscală

- În ceea ce privește eficientizarea fiscală, se vor introduce noi mecanisme de combatere a evaziunii fiscale, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

- De asemenea, firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar sau la Trezoreria Statului. Pe de altă parte, transportul și vehiculele poluante vor fi taxate mai mult. S-a introdus un capital social de valori semnificativ mai mari, dar și reguli mai stricte privind inactivitatea.

Reforma în sănătate

- În ceea ce privește reforma în domeniul sănătății, managerii spitalelor vor avea contracte cu indicatori de performanță, iar șefii caselor județene de asigurări vor trebui să aibă experiență în management de cel puțin doi ani.

Reforma în administrația publică locală

- În administrația publică locală se desființează 25% din posturi, ceea ce înseamnă 40.000 de posturi la nivel local și peste 6.000 de posturi de la cabinetele demnitarilor, primari, viceprimari, miniștri.

Reforma companiilor de stat

- Guvernul a decis tăierea indemnizațiilor enorme din consiliile de administrație, dar și reducerea numărului de membri din consiliile de administrație ale companiilor de stat.

Reforma în ASF, ANRE și ANCOM

- Reformarea Autorității de Supraveghere Financiar, a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a fost adoptată într-un pachet separat față de restul companiilor de stat, întrucât acestea trei sunt entități autonome.