Ies la iveală detalii halucinante în ceea ce privește angajații din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Vaslui! Peste 50 de angajați din cadrul instituției, inclusiv directorul, dețin certificate de handicap. Însă, în realitate, oamenii nu ar avea nicio problemă de sănătate. Informațiile au ajuns în atenția publică după ce tatăl unei șefe din cadrul DGASPC a fost demascat. Acesta are un certificat care atestă că este orb, deși a fost surprins în timp ce conducea mașina zilnic. Într-o discuție cu un jurnalist local, bărbatul a recunoscut că nu are probleme cu vederea. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la conducerea instituției, dar până la momentul difuzării acestui material, nu a fost transmis niciun răspuns.