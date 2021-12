George Simion face propriul proiect de lege la Realitatea Plus. Ce variante propune liderul AUR la Certificatul verde

Fără vaccinare obligatorie

„Noi ne dorim ca vaccinarea să nu fie obligatorie, pentru că statul român pune exclusiv accentul pe vaccin. Suntem milioane de români care au trecut prin boală, au anticorpi, dar nu au dovada. Fără Certificatul verde și fără suspendarea dreptului de muncă.

Fără vaccin, pentru că ești sau nu vaccinat, oricum răspândești boala. Dreptul la muncă să nu fie interzis, pentru că este sacru, nu trebuie luat. Nu eliminăm locurile de muncă, pentru că nu mai găsești oameni. Paralizăm activitatea afacerilor prin introducerea acestui Certificat verde.

Testare și acces la medicamente anti-Covid, în detrimentul vaccinării obligatorii

„Noi propunem testare, fără vaccin obligatoriu. Vrem acces la medicamente anti-Covid. Oricum, guvernul face Certificatul verde doar ca să dea bine la Bruxelles.

Legea bugetului nu prevede construcția de spitale

„Mai vrem spitale. Nu este prevăzută, în actuala lege a bugetului de stat, construcțua niciunui spital nou. Am cerut aparate de oxigen și aparate pentru prevenirea incendiilor. Unele spitale trebuie complet dărâmate și construite altele în loc, pentru că te vindeci de Covid, dar te îmbolnăvești și mori de la nosocomiale. Eu nu am Certificat verde, dar am reușit să intru în restaurante și mall, la un post TV, deci am comis o ilegalitate. M-au lăsat”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.