Jurnalistul Emilian Isăilă a declarat, la REALITATEA PLUS, că nu se poate face o analogie între evenimentul Traian Băsescu - Golden Blitz, pentru că acesta era președintele țării, în timp ce Mircea Geoană nu ocupă nicio funcție oficială în țară.

„Sunt momente diferite. Traian Băsescu era președinte atunci, iar reacția opinie publice a fost puternică. Aici avem o știre prin care un posibil candidat la președinție a fost văzut consumând vin și după care s-a urcat la volan. Nu cred că a existat o premeditare de scoatere a lui Geoană din cursă. E greu, dacă nu a fost oprit în trafic, să dezvolți un caz penal de aici”, susține Isăilă.

Mihai Belu, coordonatorul adevarulzilei.net a declarat, pentru REALITATEA PLUS, că imaginile surprinse nu vor avea o repercusiune juridică, pentru că sunt slabe șanse ca poliția să deschidă o anchetă penală în care să-i ceară lui Geoană bonul fiscal pentru a vedea dacă a consumat vin.

Imaginile nu vor avea o repercusiune juridică. Dosar penal se face doar cu analize de sânge făcute la IML. Geoană este prezidențiabilul de stânga al socialiștilor din Români, în 2024. Nu cred că imaginile se vor lăsa cu dosar penal. Nu cred că vor fi poliști care să ceară bonul ca să vadă ce a consumat Geoană. Nu cred că a fost o țintă”, a declarat Mihai Belu.

Deputata Diana Șoșoacă a declarat, la REALITATEA PLUS, că dacă are funcție importantă, asta nu înseamnă că nu greșește. Totuși având în vedere vizibilitatea pe care o are Mircea Geoană, Diana Șoșoacă este de părere că a greșit, fiindcă el reprezintă un exemplu pentru mulți români.

„Fiecare își asumă. O să i se facă dosar penal dacă are o anumită alcoolemie. Dacă au niște funcții, asta nu înseamnă că nu sunt și ei oameni. Totuși, avand în vedere cine e, că are vizibiltate foarte mare, fiind un exemplu pentru o mare parte dintre români. Așa nu, pentru că se aici se poate ajunge la accidente mortale. La ora asta nu e nimeni cotat prezidențiabil foarte bine, pentru că alegerile ar trebui să fie peste trei ani”, a declarat deputata Șoșoacă.