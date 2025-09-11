Ingrediente:

1500 g mere 500 g zahăr

1 lămâie

1 linguriță scorțișoară

200 ml apă.

Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea merelor. Spală bine merele, șterge-le și curăță-le de coajă și de cotoare. Apoi taie-le în cuburi mici și adaugă-le într-o oală. Toarnă și apa peste ele.

Cum prepari rețeta de gem de mere

Pune oala pe foc mediu și lasă merele să se înmoaie timp de aproximativ 15-20 de minute, amestecând ocazional. Dacă merele sunt foarte zemoase, poți reduce cantitatea de apă la 100 ml sau chiar să o elimini complet.

Când merele devin moi și încep să se descompună, adaugă zahărul și zeama de lămâie. Zeama de lămâie ajută la menținerea unei culori frumoase a gemului. În același timp, aceasta echilibrează gustul dulce al zahărului.

Dacă dorești să adaugi o notă aromată, pune și scorțișoara sau chiar un baton de vanilie.

Continuă să fierbi gemul la foc mic, amestecând constant pentru a preveni lipirea, până când compoziția capătă consistența dorită. Acest proces poate dura între 30-45 de minute, în funcție de tipul merelor folosite.

Pentru a verifica dacă gemul este gata, poți pune o linguriță de gem pe o farfurie rece. Dacă gemul se gelifică și nu curge, înseamnă că este suficient de gros.

Dacă preferi un gem cu o textură foarte fină, poți folosi un blender de mână pentru a pasa merele direct în oală, după ce acestea s-au înmuiat.

Toarnă gemul fierbinte în borcane sterilizate, lăsând aproximativ 1 cm liber până la margine. Închide borcanele cu capace sterilizate și acoperă-le cu o pătură pentru a se răci lent. După ce borcanele s-au răcit complet, depozitează-le în cămară.

sursa: Hello Taste