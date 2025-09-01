În urma deflagraţiei de la fabrica Kronochem, două autolaboratoare care analizează calitatea aerului au fost duse la Sebeş.

”Ce vă pot spune la momentul de faţă, nu există niciun fel de problemă în ceea ce priveşte calitatea aerului în Sebeş, incendiul fiind redus semnificativ. Vom monitoriza în continuare ceea ce înseamnă factorii de aer în zona societăţii comerciale”, a declarat comisarul şef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuţ Hălălai. El a explicat că, ”n principiu, au ars aşchii de lemn, acestea nu sunt substanţe chimice periculoase”.



Conform legii, operatorul economic ”trebuia să ia toate măsurile în aşa fel încât astfel de chestiuni să nu se întâmple”, a spus Hălălai, care a anunţat că fabrica va fi sancţionată, amenzile în astfel de cazuri variind între 50.000 şi 100.000 de lei.



Norul de fum a fost dus de vânt către municipiul Alba Iulia, "dar a fost o dispersie destul de mare”, a mai spus reprezentantul Gărzii de Mediu.



El a subliniat că nu se ştie dacă, pe lângă lemn, au ars şi substanţe chimice, acest lucru urmând a fi stabilit în urma controlului care se va desfăşura în fabrică.



”Din câte ştiu, nu există amestec de substanţe chimice în această magazie. Sunt doar aşchii şi acolo este locul unde se face sortarea acestor aşchii pentru fabrică”, a adăugat Dănuţ Hălălai.



Potrivit acestuia, cel mai probabil marţi în jurul orelor prânzului autorităţile de mediu vor şti în ce măsură a fost poluat aerul în urma deflagraţiei.



Patru persoane au fost rănite - două au suferit arsuri, iar două au traumatisme - în urma unui incendiu izbucnit, luni, la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, conform informaţiilor transmise de IGSU. Un al doilea elicopter SMURD a fost mobilizat pentru preluarea victimelor. Poliţia Alba a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă.