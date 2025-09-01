UPDATE 8:35 - Pentru preluarea victimelor, la fața locului a fost trimis al doilea elicopter SMURD. De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.

UPDATE 8:25 - Ministerul Sănătății a venit și el, luni dimineață, cu câteva precizări legate de incendiul de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș.

"Din primele informații, au fost identificate patru victime conștiente, dintre care două persoane au suferit arsuri de gradul II/III și primesc îngrijiri medicale, urmând a fi transferate la spital. Situația este în dinamică, revenim cu detalii", au transmis reprezentanții MS.

UPDATE 8:15 - Pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Alba a fost activat Planul Roșu de Intervenție, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Potrivit sursei citate, la locul evenimentului au fost alocate 5 mașini de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple și 2 ambulanțe SAJ. În sprijin au fost trimise și 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș. Conform informațiilor preliminare, 2 persoane ar fi suferit arsuri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incendiul s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07.30. Prima dată locuitorii din zonă ar fi auzit două bubuituri, una de intensitate mai mică, iar a doua de intensitate mai mare. Oamenii au fost, de asemenea, alertați de norul de fum negru și gros, vizibil atât din toate blocurile din vecinătate, dar și din zona autostrăzii, scrie alba24.ro.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu in municipiul Sebeș, pe strada Mihail Kogălniceanu.

În urma incidentului două persoane ar fi rănite au mai declarat reprezentanții ISU Alba.

La fata locului intervin pompierii din Sebeș cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor, o autoscară și două ambulanțe ale serviciului de ambulanță Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică.