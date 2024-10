Beneficiile maceselor

Macesele au fost utilizate de secole in medicina traditionala si populara pentru proprietatile lor antiinflamatorii si de calmare a durerilor. Pe baza acestor proprietati curative complexe ale fructelor de maces, te invitam sa descoperi in randurile urmatoare principalele beneficii ale maceselor.

Macesele sustin sistemul imunitar

Macesele pot aduce numeroase beneficii sistemului imunitar, datorita continutului bogat de nutrienti. Micile boabe colorate in rosu aprins ocupa un loc important in topul plantelor medicinale pentru intarirea sistemului imunitar. Indicate in acest scop sunt pulberea de macese, dar si ceaiul de macese, cu beneficii numeroase pentru imunitate. Prin urmare, daca esti in cautarea unor trucuri pentru o imunitate puternica, ceaiul de macese poate fi un aliat excelent pentru a combate raceala si nasul infundat, dar si alte afectiuni sezoniere.

Macesele au proprietati anti-imbatranire

Uleiul de macese este o substanta anti-aging populara in industria produselor de frumusete si ingrijire, desi cercetarile care sustin beneficiile maceselor in acest sens sunt limitate. Uleiul de macese contine vitamina C si vitamina A, dar si acizi grasi esentiali precum acidul oleic, acidul palmitic, acidul linoleic si acidul gama linoleic.

Semintele de macese sunt bogate in grasimi polinesaturate, ce sustin membrana sanatoasa a pielii si care protejeaza pielea de factorii inflamatorii, asa cum sunt radiatiile UV, fumul de tigara sau poluarea [1]. Intr-un studiu de 8 saptamani, administrarea zilnica a 3 mg de pudra de macese a dus la o scadere semnificativa a ridurilor pielii si la cresterea elasticitatii pielii.

Beneficiile anti-imbatranire ale maceselor sunt datorate continutului bogat de antioxidanti, vitamina C si acizi grasi, care protejeaza si reinnoiesc bariera pielii. Mai mult, utilizarea vitaminei C direct pe piele creste semnificativ sinteza colagenului si rata de reinnoire a celulelor pielii.

Macesele pot reduce durerile provocare de artrita

Macesele au fost studiate indelung pentru efectele lor benefice in cazul durerilor provocate de osteoartrita sau alte afectiuni ale articulatiilor. Osteoartrita este unul dintre cele mai frecvente tipuri de artrita, fiind definita ca scaderea treptata a cartilajului din articulatii.

O revizuire recenta a 24 de studii a constatat ca suplimentarea cu macese poate ajuta la ameliorarea simptomelor osteoartritei prin combaterea stresului oxidativ si a inflamatiei de la nivelul articulatiilor.

Macesele pot avea beneficii in dietele alimentare

Macesele pot ajuta, de asemenea, si la pierderea de grasime, in cazul persoanelor care vor sa piarda kilogramele in plus. Acest efect este atribuit tilirozidei, un antioxidant puternic care poate creste metabolizarea grasimilor. Astfel, macesele pot avea beneficii numeroase pentru persoanele care se confrunta cu obezitatea, ajutand la eliminarea substantelor toxice si la reducerea stratului adipos.

Macesele pot aduce beneficii sanatatii inimii

Consumul de macese poate avea beneficii pentru sanatatea inimii, prin scaderea colesterolului si a tensiunii arteriale. Datorita continutului de acizi organici pectici, macesele pot regla nivelul colesterolului, iar continutul de bioflavonoide si vitamina C asigura eficienta maceselor in combatarea fragilitatii capilare, intarind peretii vaselor de sange si imbuntatind elasticitatea acestora, odata cu imbunatatirea circulatiei periferice.