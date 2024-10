Ingrediente

1 lingură de ulei de măsline

1 ceapă, tocată grosier

2 morcovi mari curățați și tocați grosier

4 cm rădăcină de ghimbir proaspăt, tocat fin

1 cățel de usturoi, zdrobit

½ linguriță de fulgi de ardei iute roșu uscat

700 g cartofi dulci, curățați și tăiați cuburi

2 l supa de legume

sare

piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare

Se încinge uleiul într-o cratiță mare, cu capac, la foc mediu. Se pun ceapa și morcovii și se gătesc până se înmoaie. Se pun apoi ghimbirul, usturoiul și fulgii de ardei iute și se lasă 2-3 minute. După aceea, se adaugă cartofii dulci și supa. Se lasă să fiarbă și după ce clocotește se dă focul mai mic și se mai lasă 15 minute sau până când cartofii dulci sunt fragezi.

Se ia cratița de pe foc și se mixează supa cu un blender până se omogenizează. Se asezonează și se servește caldă.

Beneficiile carofilor dulci

Bogat în vitamina A

Carenta vitaminei A poate provoca leziuni atat temporare, cat si permanente la nivelul ochilor si poate duce chiar la orbire. De asemenea, poate suprima functia imunitara si poate creste mortalitatea, in special in randul copiilor si al femeilor insarcinate sau a celor care alapteaza.

Intensitatea culorii galbene sau portocalii a cartofului dulce este direct legata de continutul sau de betacaroten. S-a demonstrat ca cresc nivelul de vitamina A din sange mai mult decat alte surse de betacaroten, deoarece contin o varietate foarte absorbabila a acestui nutrient.

Imbunatatirea controlului glicemic

Atunci cand este gatit prin fierbere, cartoful dulce are un indice glicemic scazut, deci nu cauzeaza cresteri bruste ale glicemiei. Prin urmare, poate fi integrat cu succes in dieta diabeticilor (3).

Indicele glicemic masoara capacitatea unui aliment de a creste glicemia. Acesta se clasifica astfel (4):

Reducerea daunelor oxidative si a riscului de cancer

Deteriorarea oxidativa a celulelor este adesea asociata cu un risc crescut de cancer, care apare atunci cand celulele se divid necontrolat. Dietele bogate in antioxidanti, cum ar fi carotenoizii, sunt asociate cu un risc mai mic de cancer de stomac, de rinichi si de san. Studiile indica faptul ca antioxidantii puternici ai cartofilor dulci pot reduce riscul de cancer.

Furnizarea unei cantitati importante de nutrienti

Spre deosebire de cartoful alb, o portie de cartof dulce asigura cantitati semnificative de vitamine, minerale, antioxidanti si fibre. Fiecare dintre substantele nutritive din compozitie are roluri diferite in organism. Cel mai abundent nutrient este beta-carotenul, precursorul vitaminei A, care confera acestui aliment culoarea portocalie specifica.

Reducerea stresului oxidativ

Carotenoizii din compozitia cartofului dulce sunt antioxidanti puternici. De asemenea, cartoful dulce violet contine cantitati importante de antociani, pigmenti cu actiune antioxidanta (3). Astfel, acest aliment reduce stresul oxidativ provocat de radicalii liberi care se asociaza cu imbatranirea si aparitia bolilor (2).

Scaderea riscului unor afectiuni cronice

Datorita proprietatilor antioxidante, antiinflamatoare si hipocolesterolemiante, consumul de cartof dulce ajuta la scaderea riscului de a dezvolta unele boli cronice, precum cancerul, bolile cardiovasculare, degenerescenta maculara legata de varsta si obezitatea (1, 3). In orice caz, stilul de viata echilibrat per ansamblu are un rol crucial in mentinerea starii de sanatate. Nu doar cartoful dulce are astfel de beneficii asupra organismului, ci si multe alte fructe si legume.

Sustinerea sanatatii microflorei intestinale

Intrucat contine atat fibre solubile, cat si fibre insolubile, cartoful dulce furnizeaza substratul nutritiv necesar microbiotei intestinale. Consumul regulat de cartof dulce ar putea promova cresterea bacteriilor benefice Bifidobacterium si Lactobacillus. De asemenea, sanatatea microflorei intestinale se asociaza cu un tranzit intestinal optim, dar si cu o imunitate puternica.

