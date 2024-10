Vitamina D este considerata una dintre vitaminele esentiale este acela ca joaca un rol semnificativ in bunastarea generala a organismului. In mod traditional, sursele de vitamina D sunt de origine animala, dar exista si o sursa vegetala unica: ciupercile.

Conform unor studii se crede ca beneficiile vitaminei D includ o protectie sporita impotriva bolilor de inima, cancerului, diabetului si depresiei, impreună cu infectii si virusi. Chiar daca soarele serveste ca origine primara a vitaminei D, anumite fructe si legume pot servi si ca o sursa valoroasa a acestui nutrient necesar.

De ce este importanta vitamina D?

Vitamina D joaca mai multe roluri esentiale in organism:

-Sanatatea oaselor:

-Sistemul imunitar:

-Starea de spirit:

-Ajuta la combaterea bolilor de inima

Surse de vitamina D

In mod obisnuit, vitamina D se gaseste in alimente precum pestele gras (somon, macrou), ouale si produsele lactate fortificate. Totusi, ciupercile reprezinta o exceptie in lumea vegetala, fiind singura sursa de vitamina D din plante. Ciupercile contin vitamina D2 (ergocalciferol), care, desi este o forma mai putin activa a vitaminei D comparativ cu vitamina D3 (colecalciferol) din sursele animale, poate fi totusi de folos pentru organism, scrie Sfat Naturist.

Ciupercile nu sunt doar o sursa vegetala unica de vitamina D, ci si o sursa excelenta de fibre, antioxidanti si alte vitamine esentiale. Ele sunt extrem de versatile in bucatarie si pot fi integrate in numeroase retete:

Cata vitamina D putem obtine din ciuperci?

Continutul de vitamina D din ciuperci variaza in functie de expunerea lor la lumina UV. De exemplu, o portie de ciuperci maitake expuse la raze UV poate furniza pana la 100% din doza zilnica recomandata de vitamina D. Totusi, este important de mentionat ca ciupercile contin vitamina D2, care nu este la fel de eficienta pentru organism ca vitamina D3 din surse animale.

Sursele alternative de vitamina D

Pentru cei care nu consuma ciuperci sau au nevoie de mai multa vitamina D, suplimentele alimentare sunt o solutie populara. De asemenea, expunerea moderata la soare este esentiala pentru sinteza naturala a vitaminei D in piele. Persoanele care locuiesc in zone cu putina lumina solara sau in perioadele de iarna pot avea nevoie de suplimente pentru a acoperi aceasta nevoie.

Diferenta dintre vitamina D2 (din ciuperci) si vitamina D3 (din surse animale) consta in modul in care fiecare este procesata in organism. Studiile arata ca vitamina D3 este mai eficienta in cresterea si mentinerea nivelurilor de vitamina D in corp pe termen lung. De aceea, desi ciupercile sunt o optiune buna, sursele animale sau suplimentele cu vitamina D3 sunt preferate pentru a acoperi nevoile organismului, scrie aceeași sursa.