„Este inadmisibil pentru un personaj, plătit din banii oamenilor, funcționar public, să facă o asemenea vendetă împotriva trustului Realitatea și a Ancăi Alexandrescu. Nu este vorba despre mine aici, ci despre un moderator la o televiziune care are o audiență uriașă, iar domnul Jucan, din dorința isterică de răzbunare, pentru ceea ce am dezvăluit despre domnia sa, și despre dialogul pe care l-am avut, aruncă cu noroi.

Domnul Jucan și adus aminte brusc că, atunci când Victor Ponta a vrut să închidă Realitatea eu eram consiliera lui. Numai că, domnul Jucan nu a urmărit toate emisiunile mele. Nu urmărește decât ce i se dă de la monitorizare. Eu am povestit, în platou, la Culisele Statului Paralel, despre demersurile pe care Victor Ponta le făcea în încercarea de a închide Realitatea, iar eu m-am opus vehement atunci. De asta nici nu s-au continuat acțiunile atunci. Din păcate, unul dintre oamenii lui Victor Ponta care a făcut demersuri la comanda acestuia și a lui Viorel Hrebenciuc, doamna Laura Georgescu, a și ajuns în penitenciar. Sunt nenumărați oameni care pot depune mărturie că eu am fost împotriva acestui demers, iar din acest motiv m-am certat cu foarte multă lume. Mai degrabă puteți să îl întrebați pe domnul Ponta despre acest lucru. Este o mizerie ce face domnul Jucan și, încă o dată, nu face decât să confirme că are o vendetă personală, atât cu mine, cât și cu Realitatea PLUS. Drept pentru care, încă o dată, îi cer public demisia, iar celor de la PNL, care l-au nominalizat la CNA, să-i ceară retragerea din funcție, pentru că acest război pe bani publici, între instituție de stat și una privată de presă este inadmisibil. Procedurile la care s-a dedat domnul Jucan sunt extrem de josnice. Un om ca ăsta, gândiți-vă, că ne decide nouă soarta și vrea să inducă oamenilor lucruri care sunt neadevărate. Domnia sa vorbește despre adevăr. Domnia sa, dacă are informații concrete despre mine, să vină cu probe în acest sens. Am povestit că am fost consiliera lui Ponta, am povestit că, la un moment dat, Ponta a cerut situația datoriilor grupului Realitatea. Dar asta s-a întâmplat acum doi sau trei ani, când eu am și prezentat dovezi. I-am spus în permanență domnului Ponta că este o greșeală.

Făcuse o obsesie legată de Realitatea. I-am spus în față. Așa cum a făcut și cu Dan Diaconescu. Eu mi-am păstrat aceeași linie și atunci, și acum. Dar, domnul Jucan nu mai are ce să caute, și după această postare, în fruntea CNA. Încă o dată a dovedit că este părtinitor, că are o obsesie legată de Anca Alexandrescu și aș vrea să-mi răspundă la mesajul pe care i l-am lăsat în legătură cu mașina pe care a condus-o de la domnul Cătălin Hideg. I-am trimis un mesaj și aștept să răspundă public dacă a condus sau nu acea mașină. Noi avem numărul mașinii, avem și comunicare din interiorul firmei. Deci, domnule Jucan, vă rugăm să ne spuneți dacă ați condus acea mașină”, a declarat Anca Alexandrescu.