Franța salută revenirea Statelor Unite în Acordul de mediu de la Paris

"Welcome back, welcome home!" ('Bine aţi revenit acasă!), le-a transmis preşedintele francez "prietenilor americani", în intervenţia sa la un summit privind clima organizat virtual de ONU, Franţa şi Marea Britanie.



"Am continuat să avansăm, să lucrăm în ciuda alegerii făcute de SUA", a spus el cu referire la retragerea Washingtonului decisă de Donald Trump. "Şi am rezistat", a adăugat Macron, citat de AGERPRES.



Preşedintele francez a subliniat totuşi că mai rămân dificultăţi de depăşit pentru a răspunde obiectivelor acestui acord încheiat în urmă cu fix cinci ani. "Nu mai avem mult timp şi ştim că acţiunea trebuie să fie imediată", a subliniat el. Macron a insistat în special asupra necesităţii "de a ne trasa o traiectorie şi de a oferi mijloace credibile pentru a atinge neutralitatea în materie de emisii de carbon până în 2050"