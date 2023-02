Naftali Bennett a vorbit și despre modul în care a încercat să medieze relația dintre cele două țări și ce anume a discutat, de mai multe ori, cu Putin și Zelenski la telefon. Bennet susține că a încercat să găsească o serie de soluții înainte de a se ajunge la o situație extremă, în care ar fi uciși foarte mulți civili, moment în care ar fi fost foarte dificil să se ajungă la un armistițiu.

Astfel că a demarat ceea ce numit „afacere Kafr Kanna”, coordonând totul cu Biden, Macron, Boris Johnson, Scholz și Zelenski.

„Am avut o dezbatere cu americanii despre șansele de reușită. Cred că exista o șansă și o să explic. Ei spuneau că nu există nicio șansă. Dar sunt două întrebări: Dacă a existat o șansă pentru încetarea focului și dacă putea fi justificată. Erau câteva probleme”.

Bennet spune că în cadrul întâlnirilor pe care le-a avut cu Putin acesta a făcut două mari concesii. Prima: a renunțat la denazificare, la uciderea lui Zelenski. La patru ore de la începutul întâlnirii, Bennet l-a întrebat pe Putin dacă intenționează să-l omoare pe Zelenski, obținând cuvântul liderului de la Kremlin că nu o va face.

După întălnirea cu Putin, în drum spre aeroport, Bennet l-a sunat pe Zelenski: „Acum am ieșit de la întâlnire, nu o să te omoare”. El m-a întrebat: „Ești sigur?” „100%, nu o să te omoare”.

Zelenski a făcut la rândul său „o mare concesie”, spune Bennet.

„Aceștia sunt pași uriașă făcuți de ambele părți. Concesii uriașe. Războiul a izbucnit din cauza dorinței de aderarea la NATO și Zelenski a spus «renunț la asta», a dezvăluit fostul premier israelian.

Bennet a apreciat pragmatismul celor doi lideri politici, fapt pe care l-a menționat în interviul-maraton:

„Putin era foarte pragmatic, la fel și Zelenski. Nu era mesianic. Nu o să dezvălui lucruri pe care nu ar trebui să le dezvălui, dar Putin a înțeles pe deplin constrângerile politice ale lui Zelenski. Și Zelenski a fost pragmatic. Nu se întâmplă dintr-o dată. Trebuie să dai jos pe rând straturile. În orice negociere, toate părțile sunt pe poziții de bravadă. E o fază peste care poți să sari. Dar după ce începi să spui „înțeleg”, poți să ajungi treptat la miezul problemei,” a mai spus fostul negociator.

Momentul în care negocierile s-au destrămat

Bennet spune că, după discuții cu ambele părți, tonul era unul optimist:

„Am înțeles nevoile de bază ale fiecărei părți. Am rămas cu impresia că ambele părți își doresc încetarea focului. Așa cum am spus, Putin a făcut două concesii uriașe. Mi-am spus: wow, aceasta este o schimbare majoră. Sigur, trebuie să fii atent, poate fi o prefăcătorie, dar aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o. Am plecat foarte optimist”.

După această discuție, i-a informat pe omologii săi din SUA, Franța, Marea Britanie: Johnson a adoptat o linie dură, Macron și Scholz au avut o poziție pragmatică, în timp ce Biden a avut o abordare de mijloc, scrie Adevarul.

„Cred că a fost o decizie legitimă a Occidentului de a continua să-l lovească pe Putin. Mă refer la abordarea mai agresivă. Să vă spun ceva? Nu pot să spun dacă au greșit. Poziția mea la momentul respectiv pe această temă a fost că nu este interesul național al Israelului [...] Aici nu am spus nimic. Eram doar mediatorul, dar am apelat la America în această privință. Nu am făcut cum mi-a plăcut mie. Tot ce am făcut a fost coordonat până la ultimul detaliu cu SUA, Germania, Franța. Ei au blocat acordul și părerea mea a fost că greșesc”, a dezvăluit fostul premier israelian.

Fostul premier israelian a mai spus că eforturile sale au fost o șansă bună de încetare a focului, dar încă nu putem încă trage o concluzie asupra efectelor deciziei luate de statele occidentale:

„Privind retrospectiv, e prea devreme să știm avantajele. Partea rea la un război care merge înainte sunt victimele din Ucraina și Rusia. Este o lovitură dură pentru Ucraina. Va trebui să existe o uriașă reconstrucție de infrastructură, ca un Plan Marshall. ..Prețul în creștere al energiei pune presiune mare pe democrații. Este foamete în Africa, vom vedea emigrație spre Europa,” a spus Bennet.

„Așa că este prea devreme să știm. Eu susțin că a fost o șansă bună pentru a se ajunge la încetarea focului, dar nu susțin că ar fi fost decizia corectă. La momentul respectiv am considerat că este decizia corectă să înceteze focul, acum nu pot spune. Poate ar fi transmis un mesaj greșit altor țări, sunt lucruri în care nu vreau să intru, de ce era decizia corectă sau nu”, a conchis Bennet pe această temă.