O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.

Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor.” a scris Nicușor Dan pe pagina sa de socializare.

Ancheta explozivă de la Spitalul Militar Central. Care sunt acuzațiile oficiale la adresa Florentinei Ioniță Radu VIDEO Cine este Florentina Ioniță-Radu Generalul maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general din Armata Română și conduce Spitalul Militar Central „Carol Davila”. Surse militare o descriu drept o apropiată a generalului Cătălin Zisu, aflat și el sub investigația DNA într-un alt dosar privind lucrări neconforme la Cimitirul Ghencea, unde procurorii au descoperit zeci de ceasuri de lux și sute de tablouri.

Capetele de acuzare aduse de DNA

Florentina Ioniță-Radu este acuzată de abuz în serviciu, uzurpare a funcției și complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar care vizează presupuse nereguli la plata unor drepturi salariale către angajați ai Spitalului Militar implicați într-un proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 8 milioane de lei.