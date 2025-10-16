Care sunt acuzațiile procurorilor la adresa Florentinei Ioniță Radu

​1 - uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale)

În perioada octombrie 2020 – noiembrie 2022, în calitate de cadru militar activ (funcționar public), ocupând funcția de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., fiind în timpul serviciului, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a aprobat în mod nelegal Procedura operațională nr. R-52/14.10.2020, în locul ordonatorului principal de credite, ministrul apărării naționale, respectiv a emis și semnat în afara cadrului legal deciziile, în locul șefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, acte care nu intrau în atribuțiile sale de serviciu, cauzând, astfel un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine și pentru ceilalți 38 de experți angajați în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”

2 - abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (108 acte materiale)

În perioada februarie 2021 – decembrie 2023, în calitate de comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” și ordonator terțiar de credite din cadrul M.Ap.N., fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în legătură cu acestea, în baza aceleiași rezoluții infracționale, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaționale nr. R-52/14.10.2020 (în locul ordonatorului principal de credite, ministrul apărării naționale) și emiterea în afara cadrului legal a deciziilor (în locul șefului Statului Major al Apărării), privind aprobarea statului de funcții în afara organigramei, încălcând obligația conducătorului instituției de a asigura respectarea condițiilor legale privind cumulul de funcții, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcții în afara M.Ap.N., de conivență cu acestea nu au fost întocmite rapoarte prin care să se solicite aprobarea de către comandant pentru funcțiile pe care intenționau să le ocupe prin cumul în cadrul M.Ap.N, fără a exista posibilitatea ocupării prin cumul a posturilor vacante şi temporar vacante de specialitate medico-sanitară de către cadrele militare. Ulterior, a dispus ordonanțările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 - decembrie 2023, aferente funcțiilor deținute în cadrul proiectului de către 18 experți - cadre militare active cu funcția de bază în cadrul S.U.U.M.C., în total 7.920.421 lei, reprezentând venit brut salariați, din care, suma de 4.531.024 lei reprezintă venit net încasat de către salariați.

3 - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (108 acte materiale)

În perioada decembrie 2020 - decembrie 2023, în calitate de cadru militar activ și comandant/manager al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, având drept premise emiterea împuternicirii prin care l-a delegat pe col. medic Ștefani Constantin, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parțial în cadrul proiectului pentru funcția de director științific, respectiv emiterea deciziei prin care l-a delegat pe col. medic Ștefani Constantin să semneze documentele privind plata drepturilor salariale cuvenite funcției de director științific din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov, în baza aceleiași rezoluții infracționale, de conivență cu col. medic Ștefani Constantin de a nu asigura respectarea condițiilor legale privind cumulul de funcții, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcții în afara M.Ap.N., nu a obținut aprobarea șefului Direcției Medicale pentru funcția pe care intenționa să o ocupe prin cumul în cadrul M.Ap.N., în modalitatea prevăzută de art. 236 și 238 din Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr.105/26.08.2002 de aprobare a Normelor privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, fără a exista posibilitatea ocupării prin cumul a posturilor vacante şi temporar vacante de specialitate medico-sanitară de către cadrele militare, cunoscând existența conflictului de interese generat de dubla sa calitate, respectiv reprezentant legal/ordonator terțiar de credite al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” și salariat în cadrul echipei de implementare, precum și situația de incompatibilitate a funcției de manager cu cea din proiect, având în vedere că în cadrul proiectului nu a desfășurat nicio activitate de cercetare științifică, pe de o parte, iar atribuțiile codului COR ales – 242406 (manager de formare) nu au vreo legătură cu activitatea de cercetare științifică, pe de altă parte, cu toate că nu a fost emisă e decizie de angajare pentru funcția de director științific, iar în aceste condiții a semnat contractul individual de muncă cu timp parțial, încheiat pe perioadă determinată, pe funcția de director științific, înființată în afara organigramei unității medicale militare, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, iar ulterior, a întocmit și semnat fișele individuale de pontaj pentru perioada decembrie 2020-decembrie 2023, fiind ulterior folosite în vederea ordonanțării la plată, înlesnind astfel, dispunerea, cu intenție, de către col. medic Ștefani Constantin, căruia i-a delegat calitatea de ordonator terțiar de credite în cadrul M.Ap.N., a ordonanțărilor la plată a drepturilor sale salariale aferente funcției deținute în cadrul proiectului (director științific), în perioada februarie 2021 - decembrie 2023, în total 369.980 lei, reprezentând venit brut salariat, din care, suma de 211.668 lei reprezintă venit net încasat de către salariat.

Cine este Florentina Ioniță-Radu

Generalul maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general din Armata Română și conduce Spitalul Militar Central „Carol Davila”. Surse militare o descriu drept o apropiată a generalului Cătălin Zisu, aflat și el sub investigația DNA într-un alt dosar privind lucrări neconforme la Cimitirul Ghencea, unde procurorii au descoperit zeci de ceasuri de lux și sute de tablouri.