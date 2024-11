„Nu e adevărat! Nu se poate!”, a fost reacția spontană a lui Florin Piersic, vizibil marcat de vestea tragică. Actorul a vorbit despre amintirile de neuitat pe care le are cu Gabriel Cotabiță, aducând în prim-plan o întâmplare specială care i-a rămas întipărită în suflet: „Greu an a fost și încă mai este și iată că, în această lună tristă de noiembrie întunecat, pe tine, dragul meu prieten Gabi Cotabiță, te-au chemat îngerii. Multe am trăit în viață, dar una din amintirile care nu mi s-au șters niciodată este călătoria noastră împreună la un spectacol la Hunedoara, când în mașină mi-ai pus să ascult pentru prima dată minunata ta piesă \"Sunt doar un simplu trecător\".”

Florin Piersic a mărturisit că piesa lui Gabriel Cotabiță l-a marcat profund și că l-a însoțit în numeroase momente din cariera sa: „Atât de tare m-au mișcat piesa și interpretarea ta, încât aceasta m-a însoțit în multe din emisiunile de televiziune sau spectacole pe care le-am făcut, pe unele dintre ele chiar împreună. Tu, dragul meu, cu siguranță n-ai fost \"doar un simplu trecător\".”

Actorul a ținut să sublinieze contribuția uriașă a lui Gabriel Cotabiță la cultura românească și iubirea pe care acesta a primit-o din partea publicului: „Cu muzica ta, ai adus multă bucurie celor care veneau să te asculte! Pentru că se spune că artiștii nu mor niciodată, ci continuă să trăiască prin arta lor în sufletul celor care i-au admirat. Și tu, minunatul meu Gabi Cotabiță, vei continua să trăiești în inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”