"Nu am fost chemați de nimeni. Nu am fost chemati de nimeni, nu am fost chemati de nimeni.

Daca ne vor aresta o data, sa ne aresteze. Incetati o data! Cei care v-ati dorit asa ceva si va doriti, incetati o data! Ajunge!

Ligia Enache este un om deosebit, l-a ajutat pe acel crestin sa intocmeasca actele pentru fundatie", a transmis Pandele la Realitatea PLUS.

În intervalul 25 noiembrie 2021 - 8 iunie 2023, membrii grupului infracțional organizat condus de Ștefan Godei au reușit să obțină suma totală de 3.763.869 de lei de la DGASPC Ilfov, DGASPC Sector 3 și alte direcții/servicii din cadrul altor primării, prin intermediul conturilor Asociației "Sf. Gabriel cel Viteaz". Cele mai mari sume au fost primite de la DGASPC Sector 3 (2.550.574 lei) și DGASPC Ilfov (1.178.233 lei). Aceste informații au fost stabilite de procurorii DIICOT în cadrul anchetei.

Ștefan Godei, în calitate de lider al grupului, și fratele său, Daniel Godei, care îndeplinea rolul de coordonator, au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în cadrul acestui dosar. Potrivit procurorilor DIICOT, afacerea pe care aceștia au pus-o la cale consta în exploatarea persoanelor cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile, pe care le internau în condiții inumane în ceea ce presa a numit "azilele groazei". În același timp, grupul încasa sume mari de bani de la direcțiile de asistență socială, în schimbul unor servicii fictive de îngrijire a bătrânilor.