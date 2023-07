Bătrânii din căminul din Sectorul 6 erau uitați complet de îngrijitori. Pe lângă faptul că nu primeau pastilele necesare, nici măcar nu erau ajutați să se ridice din pat. La bază stă chiar mărturia șocantă a unei femei care a fost internată acolo și care care ulterior a murit pentru că nu a fost îngrijită corespunzător.



"Sa-mi dea si mie 10 minute sa ma ridic si sa fac cativa pasi inainte si inapoi si gata. Eu am impresia ca pot sa merg daca ma ajuta cineva. De cand am venit, nu putea sa ma ajute? Dar nu vor. Le e mai bine sa stea omul in pat si sa ii dai mancare in gura.

Nu fac bine deloc. De 2 saptamani am diaree de n-ai vazut. Nu (i s-au dat medicamente - n.r.), n-am mai putut sa merg nici cu cadrul", a povestit femeia.

Fiica femeii care și-a pierdut viața din cauza neglijenței angajaților a dat căminul în judecată.



"Dosarul penal pe care l-am deschis contra acestui camin este pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dar asta vine la pachet cu foarte multa neglijenta, bataie de joc, neglijenta, umilinta si cu o lipsa de hrana. Hrana era o mizerie. La baie, pentru ca nu a fost dusa cu carutul, a cazut si mama mea a refuzat sa mai mearga din acel moment. M-au chemat ca starea ei este foarte grava, m-am imbracat intr-un costum de cauciuc, m-au bagat in camin si am gasit-o doar in pampers, un schelet" - este marturia cutremuratoare facuta de fiica unei bătrâne care a murit intr-unul dintre caminele groazei.



În timp ce bătrânii neajutorați cădeau în timp ce încercau să se ridice, angajatele postau poze batjocoritoare și videoclipuri pe TikTok.