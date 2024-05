Dan Bordeianu s-a retras la țară, mai exact, în comuna Brănești din județul Ilfov. În 2013, actorul a decis să părăsească Capitala și să se mute împreună cu soția și fiica sa în casa părintească, în care a locuit tatăl său.

„Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră.

Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, povestea Dan Bordeianu pentru Formula AS, în urmă cu ceva timp.

Cu ce se ocupă acum Dan Bordeianu

Odată cu decizia de a se muta la țară, Dan Bordeianu a descoperit că are și alte pasiuni, decât cele legate de actorie. Acesta a început să creeze piese de mobilier din lemn, lucru pe care l-a făcut cunoscut pe rețelele de socializare. Mai mult, actorul povestea că această activitate îi rotunjește o parte din veniturile lunare.

„Ritmul se schimbă, liniștea interioară se schimbă. La țară, nu te mai uiți mai întâi pe telefonul mobil să vezi dacă plouă, sigur că fac și eu asta, dar înainte să o fac mă uit la cer.

Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine și te ajută să te raportezi continuu la frunză, la vânt, la soare, la nori. E un lucru bun că sunt mai conectat nu neapărat cu natura, ci cu prezentul”, a mai declarat Dan Bordeianu, cu ceva timp în urmă.

Dan Bordeianu nu a renunțat la actorie. El joacă și în prezent în piese de teatru sau chiar filme. În 2023, spre exemplu, acesta a avut un rol în filmul "Libertate", iar în 2015 a jucat rolul principal în "Căutătorul de vânt".

Cu ceva timp în urmă, Dan Bordeianu dezvăluia și motivele pentru care nu a mai apărut în lumina reflectoarelor, susținând că s-ar întoarce oricând pe micile ecrane, dacă s-ar ivi un proiect care să i se potrivească.

„Nu am renunțat la televiziune, adică la ideea de televiziune. Am renunțat la proiecte care nu mi-au plăcut și pe care nu le-am simțit. Ajunsesem într-o zonă în care am zis: fac asta cu bucurie? Și nu era neapărat așa. Da, m-aș întoarce în televiziune oricând, la orice oră, dacă pot funcționa în proiectul respectiv. În peisajul actual nu prea am văzut ceva în care aș putea să revin”, a declarat Dan Bordeianu într-un interviu.

