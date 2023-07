"În imobilul de lângă noi, care înainte era o locuință normală, au apărut aceste persoane cu dizabilități și, bineînțeles, odată cu venirea lor au început și problemele pe care noi le-am tot sesizat. Persoanele erau ținute în acel demisol, se auzeau țipete, zbierete, plânsete, urlete, personalul care amenința.



La un prim dialog cu domnul Ștefan Godei, când am crezut că, totuși, dânsul respectă legea și că aici o să fie bine, am încercat să am un dialog cu dânsul, însă a fost destul de nefavorabil acest diaglog. A spus: „Ce vreți, doamnă, să le fac? Sunt schizofrenici!”.

Pentru noi era tot timpul un coșmar. Au fost imagini și sunete terifiante. Zilnic! De dimineața până seara personalul era zgomotos, vorbea vulgar cu pacienții, erau amenințați. Că îi închide și îi sedează la pat o săptămână, am auzit și acest lucru.



Am constatat, datorită sunetelor specifice de duș rece, vaietele persoanei care spunea „Apa este rece! Lasă-mă, că mă dau cu capul de pereți!”



În primele două luni, ei încercau să iasă de acolo și făceau efectiv o gaură în cărămidă și praful de la cărămidă ieșea în afara clădirii și a doua zi era asutpat de personal", a povestit femeia.