Ies la iveala detalii scandaloase din căminele morții. Autoritățile știau neregulile, au semnalat Parchetul, dar au lăsat bătrânii să fie torturați în continuare. Între timp, apar mărturii tulburătoare despre chinul la care au fost supuși beneficiarii din azile. Bătuți, înfometați, lăsați dezbrăcați iarna și fără tratamente, acestea sunt doar câteva dintre chinurile la care erau supuși zilnic.

Pentru a supraviețui ajungeau să cerșească mâncare oamenilor care treceau pe lângă azil. Acesta nu este un caz singular. Realitatea PLUS a obținut dezvăluiri șocante, în exclusivitate, despre ceea ce se întâmplă în locurile unde bătrânii noștri ar trebui să aibă cele mai bune condiții. Polițiștii au descins la căminele groazei, iar în urma perchezițiilor, 24 de inculpați au fost reținuți, iar alți doi acuzați sunt plasați sub control judiciar.

Foștii angajați ai azilului groazei situat chiar în centrul Capitalei fac declarații șocante. Bătrânii erau bătuți, umiliți, li se furau bunurile și erau lăsați să moară de foame. Mulți dintre ei nu puteau povesti chinurile la care erau supuși zilnic pentru că că erau țintuiți la pat și nu puteau vorbi. Atunci când veneau aparținătorii erau spălați și schimbați ca și cum nu s-a întâmplat nimic.

Căminele morții - Mărturiile șocante ale unei angajate

"O doamna care era la pat, deshidratata, i-a dat banana desi stia ca nu poate sa inghita, mancarea trebuia pasata, i s-a rupt banana in gat si de acolo nu a mai ramas decat moartea dansei. Dupa 2 zile a fost chemat SMURD-ul si au declarat decesul dansei. Colega mea care era asistenta, se ducea vedea, infirmiera ii spunea <doamna nu se mai misca, nu mai vrea sa inghita nu mai vrea sa bea sa manance ce se intampla? las-o ca isi revine>.

Mancarea putina, foarte putina mancare. Majoritatea erau cu afectiuni psihice si nu stiau sa comunice familiei. Unii daca apucau sa manance bine, daca nu ... unii au murit, altii au ajuns in spital. Daca era o infectie cu clostridium nu se lasa sa se afle", a martărisit o angajată sub anonimat pentru Realitatea PLUS.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să stea de vorbă cu patronul centrului de bătrâni, însă acesta nu a putut fi contactat. Potrivit surselor noastre ar fi vorba despre Dragoș Nicolae Iamandoiu, un avocat din Capitală. Iubita acestuia ar fi fiica celui mai bogat român.

Căminele morții - 24 de persoane au fost reținute după perchezițiile de ieri

DIICOT anunţă, miercuri dimineaţă, că 24 de persoane au fost reţinute şi două plasate sub control judiciar, după percheziţiile la centrele pentru persoane vulnerabile.

”24 de inculpaţi au fost reţinuţi, iar faţă de doi s-a dispus măsura controlului judiciar”, a anunţat, miercuri dimineaţă, DIICOT, referindu-se la cazul care vizează exploatarea persoanelor cu dizabilităţi sau vulnerabile.

31 de percheziţii au fost făcute, în cursul zilei de marţi, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa, Olt şi Argeş.

În urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autorităţi din trei imobile în care ar fi trebuit să primească îngrijiri. Anchetatorii au stabilit că, în loc să fie îngrijiţi, beneficiarii au fost supuşi la tratamente inumane ori degradante.

Exploatarea ar fi fost realizată şi prin lipsirea de hrană suficientă şi adecvată nutriţional, prin lipsa/neadministrarea tratamentului medical adecvat diagnosticului fiecărui beneficiar, prin lipsa îngrijirii şi neasigurarea igienei beneficiarilor.