Prim-ministrul Florin Cîţu a reconfirmat, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, miercuri, la Bruxelles, obiectivul Guvernului de la Bucureşti de a asigura "o relansare economică şi o creştere economică durabilă post-pandemie", cu accent pe "reforme şi investiţii".



„Reforme şi investiţii, pe asta am insistat! O discuţie excelentă cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, privind aspectele fiscale şi bugetare ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am reconfirmat obiectivul Guvernului de a asigura o relansare economică şi o creştere economică durabilă post-pandemie", a scris şeful Executivului pe Facebook.

După întâlnirea cu Florin Cîțu, oficialul european a confirmat „actualizarea strategiei României de corectare a deficitului bugetar excesiv. Am subliniat importanța menținerii direcției și a unei bune utilizări a proiectelor din PNRR pentru consolidarea economiei”, într-un mesaj transmis pe Twitter.

Thanks to @florincitu for the update on Romania's strategy to correct its excessive budget deficit.



We stressed the importance of staying the course and making good use of the Recovery and Resilience Facility to strengthen the economy #RRF

