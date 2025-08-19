Daliile

Daliile sunt unele dintre cele mai spectaculoase flori de sfârșit de vară. Ele vin într-o gamă largă de forme, dimensiuni și culori – de la nuanțe pastelate la tonuri intense de roșu, galben sau mov.

Petalele lor pot avea forme variate, de la simple la foarte franjurate, iar aspectul extravagant le face să iasă ușor în evidență. În funcție de zonă, daliile pot fi cultivate ca plante perene, însă în general sunt tratate ca anuale, necesitând replantare în fiecare an.

Floarea-soarelui

Ce floare este mai iconică pentru sfârșitul verii decât floarea-soarelui?

Cu florile sale mari și luminoase, această plantă anuală iubitoare de soare aduce instantaneu un plus de energie oricărei grădini. Pe lângă varianta clasică cu petale galbene și centru maro, floarea-soarelui este disponibilă și în soiuri ornamentale cu petale roșii, portocalii sau chiar bicolore.

Unele specii pot ajunge la înălțimi impresionante, oferind și un plus de verticalitate în amenajarea grădinii.

Hortensii

Hortensiile sunt un simbol al verii, dar florile lor pot rămâne spectaculoase și spre sfârșitul sezonului. Acești arbuști pereni oferă flori mari și bogate, în nuanțe variate de albastru, roz, mov sau alb.

Spre deosebire de multe alte flori de vară, hortensiile preferă zonele cu umbră parțială și se descurcă bine în soluri ușor acide. În plus, inflorescențele uscate pot rămâne decorative chiar și pe timp de iarnă.

Gălbenele

Gălbenelele sunt flori anuale rezistente și deosebit de utile.

Cu petalele lor portocalii sau galbene, strălucitoare, înveselesc grădina din primăvară până la îngheț. În plus, sunt plante comestibile, folosite frecvent în ceaiuri sau preparate naturiste.

Ceaiul de gălbenele este cunoscut pentru efectele sale antiinflamatoare și calmante.

Lisianthus

Lisianthusul este o floare elegantă, care aduce un aer romantic grădinii tale. Seamănă cu trandafirul, dar are o textură mai delicată, arată specialiștii.

Este disponibil în nuanțe pastelate de roz, violet, galben, roșu, alb și crem. Deși este considerată o plantă perenă, în multe regiuni este cultivată ca anuală, deoarece nu rezistă la îngheț. Iubește soarele și necesită sol bine drenat.

