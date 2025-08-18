Daca trandafirii din curtea sau gradina ta incep sa se usuce, ar trebui sa stii care sunt principalele cauze ce duc la acest fenomen, dar si cum sa procedezi pentru a le salva.

Trandafirii se pot usca daca exista fluctuatii de apa. Spre exemplu, daca acestia nu sunt udati pe perioade lungi sau daca primesc prea multa apa. Radacinile tufelor vor fi afectate, iar in urma resurselor limitate plantele nu vor mai creste si nici nu vor mai inflori.

Practic, acestea vor incerca sa se salveze decat sa se reproduca, adica sa infloreasca si sa produca seminte. Mai mult decat atat, frunzele vor incepe sa se ingalbeneasca si sa se usuce, iar apoi vor cadea.

Expertii recomanda sa uzi pamantul din jurul tufelor de trandafiri atunci cand primii 2-3 cm de sol este uscat, ideal ar fi sa le uzi o data pe saptamana. Cu cat tufele de trandafiri sunt mai mature cu atat vor rezista si pe perioadele de secete, asa ca mare atentie la cele tinere!

Trandafirii au nevoie de cel putin 6 ore de lumina directa a soarelui, asa ca daca o sa ii plantezi la umbra, dezamagirea ca acestia nu infloresc va fi pe masura. Totodata, trandafirii vor fi afectati de boli sau daunatori mult mai repede, asa ca mare atentie si la acest aspect.

Evita sa aplici ingrasamantul la sfarsitul verii, deoarece vei incuraja cresterea tufelor si acestea vor fi afectate de primele ingheturi de toamna. In cazul in care ai pus prea mult ingrasamant la trandafiri, poti corecta asta udandu-i foarte bine, deoarece vei dilua fertilizatorul.

sursa: Cum sa