Frunzele de pătrunjel și salata verde se mențin proaspete, dacă după ce le-ați spălat și pus la uscat sunt presate într-un borcan cu capac. De asemenea pot fi ținute într-un vas închis ermetic.

S panacul trebuie fiert direct în apă clocotită, pentru a-și menține culoarea.

Zarzavaturile veștezite își revin dacă sunt înmuiate în apă rece cu sare, cu puțin oțet sau zeamă de lămâie și ținute așa câteva minute bune.



Pachetele cu alimente, pe care le puneți în congelator, trebuie întâi uscate pentru a evita lipirea acestora.



Pentru a absorbi mirosurile neplăcute din dulapuri, cămările pentru alimente sau bucătărie puteți folosi un vas cu cărbuni de lemn pisați. Aceștia au proprietatea de a absorbi mirosurile. Sau fierbeți într-o oală apă în care ați adăugat oțet. Și acesta are proprietatea de a neutraliza mirosurile.