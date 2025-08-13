Verdețurile se mențin proaspete multă vreme dacă recurgi la aceste trucuri
Conservarea alimentelor în mod natural a fost dintotdeauna o preocupare a gospodinelor. În funcție de zonă, fiecare gospodină din trecut recurgea la anumite trucuri pentru conservarea alimentelor și prepararea acestora.
Sfaturi utile în bucătărie
Frunzele de pătrunjel și salata verde se mențin proaspete, dacă după ce le-ați spălat și pus la uscat sunt presate într-un borcan cu capac. De asemenea pot fi ținute într-un vas închis ermetic.
Spanacul trebuie fiert direct în apă clocotită, pentru a-și menține culoarea.
Zarzavaturile veștezite își revin dacă sunt înmuiate în apă rece cu sare, cu puțin oțet sau zeamă de lămâie și ținute așa câteva minute bune.
Pachetele cu alimente, pe care le puneți în congelator, trebuie întâi uscate pentru a evita lipirea acestora.
Pentru a absorbi mirosurile neplăcute din dulapuri, cămările pentru alimente sau bucătărie puteți folosi un vas cu cărbuni de lemn pisați. Aceștia au proprietatea de a absorbi mirosurile. Sau fierbeți într-o oală apă în care ați adăugat oțet. Și acesta are proprietatea de a neutraliza mirosurile.
Fructele se păstrează proaspete și iarna, dacă se așază într-o ladă cu nisip. Fiecare fruct trebuie învelit în hârtie, apoi așezat pe rânduri și acoperiți fiecare rând de fructe cu nisip. Puneți lada la loc răcoros.