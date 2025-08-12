În luna august te bucuri de recolte, iar asta inseamna ca poti culege rosii, castraveti, vinete, ardei gras, dovlecei si alte legume. Bineinteles, este si sezonul fructelor, asa ca si acestea se vor culege.

Rosiile pot fi transformate in bulion sau pasta, fructele in dulceturi sau gemuri, asa ca vei avea treaba destula facand provizii pentru sezonul rece.

Fertilizarea plantelor se poate face pana la jumatatea lunii august, asa ca nu este indicat sa mai folosesti ingrasamantul pe masura ce toamna se apropie. Ca si regula generala, fertilizarea se va opri cu 6-8 saptamani inainte de venirea primului inghet. In functie de zona in care locuiesti, trebuie sa faci un calcul si sa iti dai seama cam in ce perioada trebuie sa opresti administrarea de ingrasamant.

Nu uita nici de semintele necesare pentru anul ce urmeaza. Fie ca vorbim de flori sau legume, asigura-te ca opresti seminte si pentru urmatorul sezon, lasa-le sa se usuce foarte bine, iar apoi pune-le la pastrare in recipiente inchise ermetic sau pungi de hartie. De asemenea, tine-le intr-un loc racoros si ferit de lumina.

Tot in luna august poti incepe si semanatul. Spre exemplu, poti pune in pamant seminte de patrunjel, ridichi, dar si mazare sau fasole. Ar fi bine totusi sa te asiguri ca alegi soiuri care ofera roadele mai repede, pana la sosirea temperaturilor scazute.

Luna august este ideala pentru a face si propagarea anumitor plante. Tot ce trebuie sa faci este sa tai butasi sau mici ramuri, dupa care sa le plantezi in ghivece. De exemplu, poti inmulti lavanda, rozmarin sau salvie. Mai mult, poti inmulti si trandafirii sau hortensia.

Daca ai gazon in curte, cu siguranta exista cateva pete in acesta, unde iarba s-a uscat din cauza caldurii excesive sau din cauza animalelor. Oricare ar fi cauza, ar fi bine sa pui seminte din nou in acele zone, pentru ca gazonul sa fie uniform. Nu uita nici de faptul ca trebuie taiat in continuare si udat constant.

Si pentru ca vorbim de sezonul cald, asta inseamna ca bolile sau daunatorii sunt inca in plina activitate. Tocmai de aceea, trebuie sa cureti frunzele cazute pe pamant, sa tai ramurile afectate de boli sau daunatori, dar si sa aplici tratamentele necesare.

sursa: Cum sa