România se află la un pas de pragul de 10.000 de cazuri noi în doar 24 de ore. O demonstrează cifrele, țara noastră înregistrând, astăzi, un bilanț de 9.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, în creștere față de ziua precedentă (8.600). Încet, dar sigur, începe să crească și cazurile de spitalizări, toți ochii fiind ațintiți pe secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). În plus, de la o zi la alta crește numărul județelor care intră în scenariul roșu, în prezent având 5 astfel de județe, plus Capitala. Haosul care planează asupra noastră a fost semnalat și de purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe. Liberalul afirmă, într-o postare pe Facebook că pregătirea făcută în faţa valului 5 al pandemiei de coronavirus stă sub semnul întrebării. "Strategia Ministerului Sănătății în fața unei crizei sanitare nu este să ne bazăm pe noroc, mai ales când rata de vaccinare nu a depășit 50% și știm că o parte mare din populație este în continuare expusă", susține Stroe.