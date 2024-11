Lumea este împărtită in doua in ceea ce priveste guma de mestecat: unii considera ca mestecatul este este un obicei urat, neatragator in vreme ce altii considera ca este benefic pentru dinti si sanatatea orala in general.

Sanatate orala

Guma de mestecat a fost gandita ca ajutor pentru mentinerea sanatatii orale. Xilitolul adaugat in guma are proprietati antibacteriene, ceea ce inseamna ca reduce respiratia urat mirositoare si cariile. Sute de studii au confirmat ca guma de mestecata are un rol important in sanatatea orala si reduce acumularea de bacterii in gura. De asemenea, reduce acumularea de placa pe dinti. Insa toate acestea sunt adevarate doar in cazul gumei de mestecat fara zahar.

Imbunatateste functionarea creierului

Mestecarea gumei, sustin studiile facute in laborator, nu doar ca reduce nivelul stresului cu si imbunatateste memoria. Un studiu a demonstrat ca guma de mestecat ii destreseaza pe studentii care se pregatesc pentru un examen. Mai mult, s-a observat ca guma are un efect similar cu cel al cafelei de crestere a productivitatii si a starii de alerta. Mestecatul imbunatateste fluxul sanguin catre creier, ceea ce explica imbunatatirea starii de alerta si a memoriei.

Scadere in greutate

Au fost studii care au aratat ca guma de mestecat te poate ajuta sa devii mai suplu. Daca mesteci guma dimineata, sustin unele cercetari, te ajuta sa consumi mai putine calorii peste zi.

Ingrediente controversate

Guma de mestecat este considerata, in general, sanatoasa insa unele sortimente pot contine anumite ingrediente controversate. Este vorba despre hidroxitoluen butilat, care este utilizat pe post de conservant, iar daca este consumat in cantitati mari poate creste riscul de cancer. Apoi, este aspartamul, care este un indulcitor artificial. Acesta poate fi responsabil de o serie de probleme de sanatate, de la dureri de cap, la obezitate si cancer.

Daca, totusi, nu poti renunta la guma de mestecat opteaza intotdeauna pentru varianta fara zahar, care nu este bun nici pentru dinti, nici pentru creier, de fapt nu ii face deloc bine corpului tau in general. Alege, variantele indulcite cu xylitol sau stevia pentru ca acestea ajuta igiena orala. Daca nu-ti plac xylitol sau stevia atunci poate guma de mestecat nu este pentru tine.

