Când simți nevoia să mănânci fructe și legume proaspete este un semn că organismul are deficit de vitamine, pe care le cere sub această formă. Consumă, așadar, fructe și legume proaspete din belșug, deoarece organismul transmite ceea ce are nevoie, iar în acest caz există un deficit de vitamine, care pot fi asimilate prin consumul de fructe și legume proaspete.

Unghiile moi și părul casat

Acest lucru apare din cauza deficitului de vitamina D și calciu din organism. Astfel, când unghiile tale sunt moi și se rup ușor, iar părul este uscat și casat, trebuie să consumi legume precum cartoful dulce, broccoli, lapte de vacă, iaurturi, dar și cereale integrale și, în special, grâu încolțit.

Pielea uscată pe coate

Dacă ai pielea de pe coate uscată este un semn al deficienței vitaminelor A și C. Carența acestor vitamine cauzează uscarea pielii în zona coatelor. Prin urmare trebuie să consumați mai multe portocale, caise și dovlecei proaspeți, nepreparați.

Insomnii și crampe musculare

Dacă suferiți de insomnii sau crampe musculare, chiar dacă nu ați avut activitate fizică intensă, este un semn că suferiți un deficit de magneziu și potasiu.

În acest caz trebuie să consumați fructe uscate precum nucile, migdalele, semințe de floarea soarelui și de in, dar și varză și spanac. Ideal este să consumați spanacul în stare crudă sub formă de salată, pentru a beneficia de toate vitaminele sale. Deoarece prin fierbere o parte din vitamine sunt distruse.

Nevoia de sare

Dacă simțiți nevoia să consumați alimente cu multă sare, ar putea fi un semn că aveți o infecție sau o inflamație la nivelul aparatului genital sau al tractului urinar. Indicat ar fi un control la doctor.

Pofta de dulce, acru sau sărat pot ascunde anumite afecțiuni. Semnele prin care organismul îți cere ajutor în cazul anumitor afecțiuni sau carențe de vitamine sunt în multe situații insesizabile. Totuși, cu puțină atenție poți cunoaște necesitățile organismului înainte de a le depista prin analize medicale, pe care în multe situații le facem doar când boala este deja instalată.

