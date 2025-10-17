Două dintre stațiile seismice instalate pe teritoiul Bucureștiului au detectat și înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova:

📍 Stația BFER, situată în cartierul Ferentari

📍 Stația BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuțitul de Argint

Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, anunță INFP.

Aceste întegistrări subliniază eficiența și necesitatea acestor instrumente esențiale în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice, punctează sursa citată.