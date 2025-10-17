UPDATE 0.24: Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Numărul deceselor a crescut la 5

La nivelul Ministerului Sănătății s-a constituit o celulă de criză pentru coordonarea integrată cu DSU-MAI și managerii spitalelor de urgență! Se identifică numărul de paturi de ATI libere și coordonarea resurselor umane și materiale.

UPDATE: Toți locatarii au relatat că în bloc era întreruptă alimentarea cu gaze naturale de două zile și că în imobil se simțea miros de gaz. Echipe ale furnizorului au lucrat joi în zonă.

UPDATE 10:25 - Elevii și cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuați.

ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populatie pentru a evita circulația în zona de interventie a echjipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise si 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat.

UPDATE 10:20 Bilanț actualizat

Actualizare date:

* 2 victime decedate;

* 8 victime transportate la spital, inclusiv o adolescentă de 17 ani;

* 1 victimă a refuzat transportul la spital.

A fost alertat echipajul canin de căutare/salvare de la USISU Ciolpani.



A fost transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT, cu recomandări către populație pentru evitarea zonei și respectarea recomandărilor impuse de autorități.

UPDATE 10:10 Peretele blocului s-a prăbușit în curtea liceului „Bolintineanu”, iar mai mulți copii au fost răniți de cioburi. Copiii au fost evacuați în școală și cei mai mulți au fost deja preluați de către părinți - Realitatea Plus.

UPDATE 10:10 - Apel al DGPMB

În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc.

De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autoritățilo

UPDATE 10:00- Alimentarea cu gaze a fost întreruptă în zonă. Potrivit unor surse, echipele Distrigaz au fost ieri în zonă.

Se continua actiunile de cautare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru interventii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru cautare victime sub daramaturi

UPDATE

O mare bucată din bloc a fost pur și simplu distrusă.

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs într-un apartament de la etajul 5 al unui imobil de opt etaje, situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Întregi etaje au fost distruse.

Martorii la eveniment povestesc pe rețelele de socializare cum că bubuitura a fost infernală.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, transmite DSU.

Blocul se află pe Calea Rahovei, nr.317, bl.30A, sc 1, etc 5-6.

„Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție”, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență, care a precizat că situația este în dinamică.

Părinții copiilor care învață în liceul Bolintineanu din Calea Rahovei au fost chemați de urgență să preia copiii.

Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colțul imobilului.

Din primele informații pe surse, există 10 victime în urma exploziei.

Locatarii blocurilor din apropiere povestesc că, în momentul exploziei, s-a zguduit întreaga zonă.

Comunicatul autorităților

„Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Misiunea este în dinamică.”, a transmis ISU București Ilfov