"În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel:

- în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

- ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

- ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

- ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia", a transmis ANRE într-un comunicat.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin din vecinătate, explozia s-a produs la ora 9:07.