"Este vorba despre o explozie de gaze într-un bloc care a avut un impact foarte serios și la blocurile din jur. Sunt 11 răniți, dar cred că numărul va crește. La fața locului au fost mobilizate echipe de salvare.

Momentan, salvarea este prioritară, după aceea vom vedea ce se întâmplă cu oamenii din blocul evacuat.

Știm de două persoane decedate, dar asta e o situație în dinamică, vă vom comunica", a spus Raed Arafat.

Potrivit șefului DSU, în acest moment se execută operațiuni de căutare-salvare. Există la fața locului o coordonare la nivel de comandă ISU-SMURD și a fost mobilizată și echipa de salvare de la Ciolpani.