Noua interdicție vizează compușii PFAS, substanțe chimice sintetice considerate periculoase pentru sănătate și pentru mediu. Eliminarea lor din producție va afecta milioane de consumatori și mii de fabrici din întreaga Europă, obligând industriile să caute formule și materiale complet noi.

Ce sunt PFAS și de ce sunt numite „chimicale eterne”

PFAS reprezintă o familie de compuși chimici extrem de rezistenți la apă, grăsimi și căldură. De-a lungul decadelor, aceștia au fost integrați în nenumărate produse – de la creme de față și fonduri de ten, la haine impermeabile, vase de gătit antiaderente, ambalaje de mâncare și aparate electrocasnice. Durabilitatea lor ridicată i-a făcut valoroși pentru industrie, dar astăzi tocmai această rezistență provoacă îngrijorare: PFAS nu se descompun în natură și se acumulează în organismul uman, precum și în animale, fiind detectați inclusiv în sânge și țesuturi.

Otrava ascunsă din bucătărie: un pericol URIAȘ pentru sănătate. Aproape toate gospodinele o folosesc

Cercetările recente asociază prezența acestor substanțe cu o serie de boli grave. Studiile au arătat că ele pot provoca leziuni hepatice și renale, tulburări hormonale și chiar diverse forme de cancer, printre care cancerul testicular și afecțiuni tiroidiene.

„Chimicalele eterne”, sub lupa Bruxellesului

Uniunea Europeană a decis să intervină rapid. Interdicția care urmează să fie adoptată va acoperi sute de mii de produse. În scurt timp, consumatorii vor observa schimbări semnificative nu doar în magazine, ci și în propriile case – în trusele de cosmetică, în bucătărie sau în îmbrăcămintea de zi cu zi.

PFAS sunt folosite, printre altele, la producția de:

- îmbrăcăminte sportivă și de lucru,

- tigăi, oale și accesorii de bucătărie,

- cosmetice și produse de igienă,

- ambalaje alimentare,

- dispozitive electronice.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) avertizează că PFAS nu sun biodegradabile și rămân în mediul înconjurător pe perioade foarte lungi. Acumularea lor în sol, apă și organisme vii reprezintă un pericol major, iar consecințele expunerii prelungite pot fi severe.

Bruxelles accelerează procesul legislativ

Inițial, restricțiile asupra PFAS erau planificate pentru anul 2026, însă Uniunea Europeană a decis să grăbească procesul. În decembrie 2024, comisarul pentru mediu, Jessica Roswall, a anunțat că lucrările legislative sunt în plină desfășurare și că interdicția va fi tratată ca o prioritate absolută. „Subiectul este discutat intens cu toate statele membre”, a explicat aceasta, subliniind că noul regulament va fi implementat etapizat, pentru a permite industriei o tranziție controlată.

Rețetă simplă pentru o mască de păr care accelerează creșterea: ai nevoie de doar 3 ingrediente. Este ușor de făcut acasă

Sectoarele cele mai afectate de interdicția PFAS

Regulamentul va influența masiv domenii precum cosmetica, textilele, electrocasnicele, ambalajele și materialele de unică folosință. Companiile vor fi nevoite să-și refacă rețetele, să reproiecteze procesele de producție și să-și reorganizeze lanțurile de aprovizionare.

Totuși, UE intenționează să acorde excepții temporare pentru domenii unde nu există încă înlocuitori eficienți. Aceste derogări se vor aplica industriei auto, aviației, energiei și serviciilor de stingere a incendiilor. În aceste sectoare, interdicția va fi implementată mai târziu sau doar parțial.

Produsele în care se găsesc PFAS

PFAS sunt omniprezente în viața de zi cu zi, de multe ori fără ca utilizatorii să știe. Lista este amplă și surprinzătoare:

- ambalaje de fast-food și containere pentru mâncare la pachet,

- hârtie de copt și tăvițe de aluminiu,

- popcorn pentru microunde,

- sticle PET și folii alimentare,

- antiperspirante, creme cu protecție UV, spume de ras,

- fonduri de ten, pudre, rimeluri și eyelinere rezistente la apă,

- rujuri și balsamuri de buze,

- tigăi și oale teflonate (PTFE),

- accesorii de bucătărie din silicon,

- forme de copt cu strat antiaderent,

- fețe de masă, perdele și covoare impregnate,

- îmbrăcăminte cu membrană DWR,

- piese auto rezistente la temperatură,

- lubrifianți tehnici,

- unele adezive, benzi de montaj și vopsele anticorozive,

- produse de impregnare pentru țesături și încălțăminte.

Franța și Danemarca, cu un pas înainte

În timp ce Bruxelles finalizează cadrul legal, unele țări au decis deja să acționeze pe cont propriu. Franța și Danemarca au introdus interdicții parțiale pentru PFAS, conform informațiilor publicate de portalul chemtrust.org. Franța a interzis folosirea acestor substanțe în numeroase produse de consum încă din februarie. Danemarca, pe de altă parte, a interzis PFAS în ambalajele alimentare din hârtie și carton încă din 2020 și urmează ca, din iulie 2026, să extindă restricția la îmbrăcăminte, încălțăminte și produse impermeabile.

Mai multe tipuri de cosmetice vor fi interzise în magazine începând cu 1 septembrie. Prezența unui ingredient periculos a pus pe jar autoritățile