Produsele din comerț sunt pline de promisiuni, însă adesea conțin substanțe chimice agresive care usucă părul pe termen lung. În schimb, măștile naturale de păr valorifică puterea ingredientelor simple și sigure. Tot mai multe femei preferă remedii tradiționale, iar această rețetă cu rozmarin, amidon de porumb și ulei vegetal este deja lăudată de bloggeri și stiliști.

Ingrediente care fac minuni pentru păr

Rozmarin – stimulează circulația la nivelul scalpului și ajută foliculii de păr să fie mai activi.

Amidon de porumb – oferă textură mătăsoasă și catifelare.

Ulei de ricin (sau argan/migdale) – bogat în vitamine și acizi grași, fortifică firul de păr și reduce ruperea.

Această combinație nu doar hrănește părul, ci îl face să crească mai des și mai sănătos.

Cum prepari masca pentru păr

Iată cum se prepară această mască de păr: