Specialiștii avertizează că acest accesoriu comun ar putea contribui, pe termen lung, la apariția unor afecțiuni grave, inclusiv cancer.

Cât de periculoasă este folia alimentară

De cele mai multe ori, folia este folosită fără rezerve: pentru sandvișuri, brânzeturi, carne sau chiar pentru acoperirea preparatelor calde. Însă, atunci când intră în contact cu alimente fierbinți sau grase, materialul plastic poate elibera substanțe toxice, care ajung direct în mâncare.

„Folia din plastic poate transfera compuși chimici în alimente, mai ales atunci când acestea sunt fierbinți. Este recomandat să fie înlocuită cu variante reutilizabile, precum capacele din silicon sau folia din ceară de albine”, avertizează medicul nutriționist Ancuța Leonte, citată de DC Medical.

Substanțele toxice ascunse în folie

Printre chimicalele identificate de cercetători se numără:

Ftalații – afectați de multe ori dezvoltarea copiilor și echilibrul hormonal al adulților;

DEHA – asociat cu afecțiuni hepatice și risc crescut de cancer;

BPA (bisfenol A) – chiar dacă restricționat, încă se găsește în unele produse, fiind legat de infertilitate și dereglări hormonale;

PFAS – „substanțele chimice eterne”, care persistă în organism și sunt corelate cu cancer, boli metabolice și tulburări ale ficatului.

Când este riscul mai mare

Toxicitatea crește în două situații frecvente:

Temperatura ridicată – atunci când folia acoperă alimente fierbinți sau este introdusă în cuptorul cu microunde;

Alimentele grase – precum brânza, carnea sau preparatele uleioase, care absorb mai ușor compușii nocivi.

Studiile confirmă aceste riscuri. Încă din 1998, Consumers Union atrăgea atenția asupra nivelurilor ridicate de DEHA în alimentele învelite în folie. Cercetări recente au adăugat și alte substanțe la lista pericolelor, iar în 2023, un raport internațional a scos la iveală prezența PFAS în anumite tipuri de folie alimentară.

Cum ne putem proteja

Pentru a reduce expunerea, specialiștii recomandă:

evitarea încălzirii alimentelor acoperite cu folie, mai ales la microunde;

limitarea folosirii foliei pentru preparatele grase;

alegerea unor alternative sigure – recipiente din sticlă, ceramică sau capace reutilizabile.

Deși pare un detaliu minor, folia alimentară poate deveni, în timp, o sursă invizibilă de toxine. Într-un context în care bolile cronice și cancerul sunt tot mai frecvente, atenția la aceste obiceiuri din bucătărie poate face diferența între un organism sănătos și unul expus continuu riscurilor.