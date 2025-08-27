Din 1 septembrie 2025, ingredientul chimic TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) va fi interzis în toate produsele cosmetice comercializate în România, aliniindu-se astfel cu legislația Uniunii Europene. „România, ca stat membru al UE, aplică aceste prevederi,” precizează ANPC într-un comunicat oficial. Substanța TPO a fost adăugată în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin intermediul Regulamentului Omnibus VII.

Atenție la produsele pentru unghii

ANPC le recomandă consumatorilor să fie vigilenți mai ales la produsele destinate unghiilor, precum oje semipermanente sau geluri UV. Este recomandat ca la achiziționarea acestor produse să se verifice lista de ingrediente și să se evite utilizarea celor care conțin TPO.

„Dacă identificați un produs care conține TPO: Vă recomandăm să NU îl folosiți. Informați comerciantul/operatorul economic. Păstrați bonul fiscal și depuneți o reclamație la ANPC accesând www.anpc.ro – secțiunea „Formular reclamație. Atenție sporită la produsele achiziționate din: Magazine online internaționale; Piețe sau standuri neautorizate,” mai transmit autoritățile.

Rolul și clasificarea substanței TPO

TPO este utilizat pentru a facilita întărirea rapidă a gelurilor UV sau ojelor semipermanente în prezența luminii ultraviolete, conferind unghiilor un aspect rezistent și lucios. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această substanță a fost clasificată drept toxică pentru reproducere CMR categorie 1B, conform Regulamentului Delegat (UE) 2024/197 aplicat în baza Regulamentului CLP (CE) nr. 1272/2008. Clasificarea a intrat în vigoare începând cu 1 septembrie 2025.

Această clasificare a condus la includerea obligatorie a TPO în Anexa II (lista substanțelor interzise) a Regulamentului Cosmeticelor, conform Regulamentului (UE) 2025/877, cu aplicabilitate simultană cu cea a clasificării armonizate.

Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene

Decizia de a interzice TPO a fost luată în urma consultărilor cu statele membre, care s-au pronunțat în majoritate covârșitoare pentru includerea substanței pe lista neagră: 25 de țări au votat în favoarea interdicției, 1 stat s-a opus iar altul s-a abținut.

Comisia Europeană poate permite utilizarea TPO doar dacă este depusă o cerere specială însoțită de studii științifice comprehensive, care să demonstreze lipsa unor alternative, utilizarea controlată a substanței și respectarea tuturor normelor de siguranță. Până în prezent, nicio astfel de cerere nu a fost depusă, iar interdicția este aplicată integral de la 1 septembrie 2025.

