Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 22 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

BERBEC

Runa extrasa – TEIWAZ : Runa germanica Teiwaz semnifica razboinicul viteaz si steaua calauzitoare de pe cer pe care se bazau vitejii vikingi odinioara. Ea este purtatoarea energiei masculine degajate de viteji si reprezinta anxietatea si ambitia de a cuceri. Atunci cand primesti aceasta runa, primesti sfatul de a persevera, indiferent de obstacole, spre telul tau, dar fii rabdator in tot acest proces.

TAUR

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, azi te concentrezi pe invatare si crestere personala. Fiecare experienta iti aduce noi lectii si perspective. Accepta provocarile cu incredere si deschidere. Intelepciunea castigata te va imbogati si te va pregati pentru viitor.

GEMENI

Runa etalata – ANSUZ, inversata. Daca exista un blocaj, o foarte posibila cauza este comunicarea esuata. Tine tine ca tot ce se intampla acum face parte din dezvoltarea ta, chiar si ceea ce tu numesti esec, pentru ca inveti din fiecare moment ce ai de facut diferit. Daca fantana este infundata, ocupa-te sa o cureti.

RAC

Runa etalata – Berkana : Runa te anunta ca este nevoie de atentia ta, fii atent la tine si la tot ce te inconjoara. O crestere buna este imposiila daca nu este corelata cu situatia si cu imprejurimile. In natura exista fenomenul de inghet iar copaci si plante mor din acest motiv. Fii asadar atent si rezonabil si incearca sa te imbunatatesti in fiecare situatie. Tot ce faci, fa bine, serios si cu grija, altfel nu mai face deloc.

LEU

Runa etalata – Fehu: Fehu simbolizeaza doua ramuri care cresc din acelasi copac, doua coarne ale unei vite. De altfel, traducerea lui “Fehu” este vita, ceea ce in trecut era interpretarea clara a averii unei familii. Datoriile se plateau cu vite, iar daca cineva avea o datorie neplatita i se omorau vitele. Valoarea se masura in vite, iar averea era data de numarul vitelor. De aici si ideea de avere pe care o genereaza aceasta runa atunci cand apare.

FECIOARA

Runa etalata – Inguz (inversata): Pacea, iubirea si armonia iti pot parea dificil de obtinut, dar ele iti sunt disponibile. Daca persoana iubita este timida si rusinoasa, ajuta aceasta persoana sa isi deschida inima si sa isi declare ce simte.

BALANTA

Runa etalata – Kenaz: Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii. Ea lumineaza calea, imprastie umbrele adanci ale ignorantei. Kenaz ajuta oamenii sa vada cu real discernamant. Ea sugereaza ca este nevoie sa actionezi dupa ce intelegi ceva. O lumina in intuneric simbolizeaza iluminare spirituala. Ea reprezinta placerea calda a focului de acasa, implicand o buna sanatate. Kenaz este usa care duce din intuneric in lumina. In egala masura, atrage atentia asupra unor surse de caldura, lumina sau pericol fizic.

SCORPION

Runa etalata Nauhiz. Runa NAUTHIZ te indeamna sa-ti asculti intuitia si sa actionezi in mod deliberat. Fii atent la detalii si la nevoile tale interioare. Alege cu intelepciune fiecare pas pe care il faci.

SAGETATOR

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Este un timp bun sa incepi un nou hobby, sport sau pasiune, in special daca te-ai gandit la asta de ceva timp. Foloseste energia buna a acestei runa sa iti cresti increderea in tine si nu te teme sa te provoci sa faci mai bine totul.

CAPRICORN

Runa etalata – TEIWAZ: Teiwaz este simbolul razboinicului si reprezinta forta masculina si potenta precum si victorie in orice confruntare. Fii totusi atent pentru ca ea reprezinta direct pe zeul Norse care conform legendei si-a sacrificat mana in lupta cu un lup monstruos care ameninta lumea. Astfel, runa transmite o mare victorie dar care poate veni printr-un sacrificiu. Teiwaz este totodata si zeul legilor. Runa transmite faptul ca se va obtine justitie si dreptate intr-o situatie.

